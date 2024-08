/VIDEA/ V minulém týdnu byli policisté přivoláni do jednoho ostravského hobby marketu z důvodu krádeže. Jak muži z ochranky uvedli, měli se díky osobní znalosti zaměřit na osobu, která už od vstupu automaticky zamířila přímo do oddělení s nářadím. Následně si všimli, že muž měl z regálu vzít štípačky, které schoval do batohu, a poté bez zaplacení z prodejny odešel.

Tam už ho však všímaví pracovníci z bezpečnostní služby odchytili a posléze předali mužům zákona. Ti zjistili, že „zlodějíček“ byl již za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán, tedy se dopustil trestného činu a proto byl převezen na policejní služebnu.

„Kutil" v Ostravě kradl, co mu přišlo pod ruce. Konečný účet? Tři sta tisíc. | Video: se souhlasem PČR

Zadržený muž zřejmě netušil, že už je v hledáčku kriminalistů z Ostravy-Mariánských Hor, kteří už měli na 33letého muže nastřádané neprůstřelné důkazy. Díky operativní činnosti a vyhodnocení všech získaných poznatků zjistili, že dnes už obviněný muž měl za použití nářadí vniknout do různých objektů, například kanceláří, kosmetického zařízení či kočárkárny. Zvláštností jeho jednání bylo, že se na místo činu vracel poté, kdy měl napřed překonat překážku a z důvodu spuštění alarmu z místa utekl. Nicméně se touhy po zisku nevzdal a ještě v tu noc se na místo činu měl vrátil a odcizil to, na co narazil.

„Z kočárkárny měl vzít například jízdní kola, z kanceláří elektroniku a z dalších objektů peníze či kufr s nářadím. V jednom případě si měl vyhlédnout zaparkované auto, které mělo na střešním nosiči připevněná jízdní kola. Za použití násilí měl však uzamčený střešní nosič překonat a z tohoto odcizit jedno jízdní kolo v hodnotě přes 100 tisíc korun," řekla ke krádežím policejní mluvčí Eva Michalíková.

Kriminalisté obvinili zadrženého pobertu ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Prokázali mu celkem devět skutků, ke kterým se muž doznal. Krádeže měl spáchat od poloviny června letošního roku do svého zadržení, tedy do začátku srpna. Policistů se navíc podařilo zajistit dvě odcizená jízdní kola, která tak budou moci být vrácena zpět do rukou majitelům. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a k jednání se doznal. Škoda poškozením a odcizením byla odhadnuta na více jak 300 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení. V současné době je stíhán vazebně.

„V souvislosti s případem jsme zajistili mimo jiné také jízdní kolo, ke kterému však nemáme majitele. Proto se touto cestou obracíme na poškozeného, aby se přihlásil na linku 158, případně se dostavil osobně na obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory," uvedla dále Eva Michalíková.