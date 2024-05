Zároveň dodal, že už to tady jednou bylo. Z těchto i dalších výhrůžek bylo jasné, co má na mysli. Všem přítomným se vybavila tragédie, k níž došlo v roce 2019 ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Tehdy na následky střelných zranění zemřelo sedm lidí.

Odmítnutí žádosti o poskytnutí sanitky jej naštvalo. Aniž by domyslel důsledky, pronesl slova, kterých později litoval. „Pokud ta noha nebude v pořádku a budu mít problémy, tak to tady vystřílím,“ prohlásil před zdravotníky. Své výhrůžky několikrát zopakoval, divoce se přitom oháněl francouzskou holí.

Ten uznal muže vinným hned ze dvou trestných činů, a to nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Formou trestního příkazu mu vyměřil podmíněný roční trest s odkladem na dvouletou zkušební dobu. Verdikt je pravomocný. Pokud by dotyčný ve zkušební době porušil zákon, následovala by přeměna podmíněného trestu na nepodmíněný.

Vyhrožovali i jiní

Soudy napříč republikou již potrestaly řadu lidí, kteří vyhrožovali podobnou tragédií, jež se odehrála v prosinci 2019 ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Hrůzný čin měl na svědomí dvaačtyřicetiletý muž, který s pistolí v ruce vstoupil do jedné z čekáren a začal střílet. Na místě zůstali čtyři mrtví, tři lidé zemřeli později. Útok si vyžádal i dva zraněné.

Střelec několik hodin po činu spáchal sebevraždu. Trpěl utkvělou představou, že má rakovinu. Domníval se, že mu lékaři nevěnují dostatečnou péči. Tímto šíleným způsobem se chtěl pomstít celému světu. Svou zlobu nakonec obrátil vůči nevinným lidem v čekárně.

Padaly rozsudky

Například pětiměsíční podmíněný trest dostal u ostravského soudu muž, jenž nedlouho po střelbě v nemocnici navštívil oční ambulanci kvůli řidičskému průkazu. Od lékařky se dozvěděl, že mu na základě špatných výsledků nemůže vrátit řidičské oprávnění. To jej rozčílilo natolik, že se uchýlil k výhrůžkám. „Střelba se asi bude opakovat,“ prohlásil.

K dvacetitisícovému peněžitému trestu byl odsouzen jiný muž z Ostravy. Jen několik hodin po střelbě poslal do recepce jedné z ostravských zdravotnických společností výhrůžný e-mail. „…jsem rád, že se to obešlo bez toho, abych vytáhl z kapsy devítku a odprásknul, řekněme, šest lidí,“ napsal muž, který měl se zaměstnanci zařízení krátce předtím konflikt.