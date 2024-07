Celý incident se odehrál v závěru června u Domu umění v Ostravě. Mladý pár se zde na lavičce hodinu po půlnoci rozhodl pro krátký odpočinek. Odložené věci, které s sebou lidé měli, zaujaly dvojici secvičených lapků.

„Dvojice se u mladého páru na lavičce zastavila. Zatímco šestatřicetiletá žena usedla vedle mladíka a dala se s ním do řeči, její stejně starý partner šel takzvaně na věc,“ přiblížil mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů a pokračoval v popisu události. „Když měl muž jistotu, že je mladík plně zabrán do rozhovoru s ženou a dívka vedle něj na lavičce spí, rychle sebral odloženou černou tašku a vložil si ji pod mikinu. Ta připomínala tašku na notebook. Okamžitě poté se zvedl a urychleně opustil místo, aniž by to mladý pár zaregistroval. Na rychlý odchod kolegy zareagovala také žena, která už jen kvapně nabídla mladíkovi cigaretu a odešla od lavičky.“

Celý incident ale tou dobou už bedlivě pozoroval operátor kamerového systému Městské policie Ostrava a instruoval nejbližší hlídku. „Strážníci díky tomu prakticky v okamžiku zadrželi oba zlodějíčky jen pár kroků od místa činu. To, co připomínalo notebook se nakonec ukázalo jako mixážní pult. Oba zadržení byli následně předáni kolegům z Policie ČR,“ dodal Machů.