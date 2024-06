Muž mající za sebou třináct odsouzení v listopadu loňského roku vtrhl do bytu v hotelovém domě Hlubina v Ostravě-Hrabůvce, kde se nacházela jeho bývalá družka. Ta na něj předtím podala trestní oznámení. Udeřil ji do obličeje, srazil k zemi a kopal do ní. Snažil se ji přimět k tomu, aby své oznámení stáhla.

Ne špatném místě

Vzápětí napadl muže, který se v pokoji nacházel. Přestože s loupeží neměl nic společného, surově na něj zaútočil. Výsledkem je doživotní postižení v podobě neschopnosti postarat se sám o sebe. Poté se vrhl na dalšího muže, jenž se před ním snažil schovat na balkon. Šlo o svědka, který proti němu v předmětné loupeži vypovídal.

Jako smyslů zbavený

Vojtěch S. si počínal jako smyslů zbavený. Muže chtěl vyhodit z balkonu v sedmém patře. Křičel na něj, že ho zabije. „Začal ho zvedat ze země ve snaze vyhodit ho z balkonu. Poškozený se vší silou držel zábradlí a nohou se zapřel o jeho spodní část,“ konstatovala státní zástupkyně Barbora Zajícová s tím, že jen díky aktivní obraně se napadenému podařila vlastní záchrana. V opačném případě by následoval pád z dvacetimetrové výšky.