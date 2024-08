„Byť si myslím, že tento pokus byl, řekněme, poměrně chabý, až v podstatě nezpůsobilý k usmrcení, jedná se stále o pokus vraždy,“ řekl státní zástupce David Blažek o události z loňského podzimu v jednom z domů v části Ostravy-Jihu. Šestaosmdesátiletá seniorka měla na noc svou třiašedesátiletou zdravotně postiženou dceru trpící závažným autoimunitním onemocněním – která žila jinak v chráněném bydlení – a propadla zoufalství, že je to na ně moc.

„Jednala v tíživé životní situaci jednak s ohledem na své stáří i úbytek sil a jednak na zdravotní stav dcery,“ uvedl žalobce. S tím, že si přinesla asi čtyřsetgramový kámen, se kterým spící napadla. Poškozená se bránila a křičela, údery jí způsobily jen lehčí zranění. Obžalovaná, na níž se obořil i její manžel, z bytu utekla a vypravila se skočit ze sousedního paneláku. Ovšem nakonec si sebevraždu rozmyslela a vrátila se na místo činu.

„Cítím se špatně,“ šeptala seniorka u Krajského soudu v Ostravě. Kam dorazila už po sjednání dohody o vině a trestu, takže se nekonalo žádné dokazování (tedy běžný proces). Na dotazy předsedy senátu, zdali si je vědoma, čeho se dopustila a co jí za to hrozí, odpovídala jedním slovem: „Ano!“

Normálně by takový pokus o vraždu s rozmyslem trestali dvanácti lety vězení a více, ale u paní Alžběty vzal státní zástupce v potaz neobvyklost kauzy: „Obžalovaná byla ovlivněna psychickým stavem, jednala ve zkratkovém okamžiku. I v vzhledem k jejímu věku a s ohledem na to, že se poškozená nepřipojila s náhradou škody, nechce to dále řešit a své vztahy s maminkou urovnala, tak tady si myslím, že by bylo naprosto nesmyslné ukládat trest odnětí svobody nepodmíněně.“

Seniorka dostala a také přijala trest tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, náhradu škody zdravotní pojišťovně, dohled probačního úředníka a ambulantní psychiatrické léčení.