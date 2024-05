Desítky krádeží v obchodech po celém Moravskoslezském kraji má na svědomí zlodějský gang z Ostravy. Šlo o partičku pěti kamarádů. Dvě ženy a tři muži v různých sestavách navštěvovali potravinářské řetězce, drogerie, prodejny s elektronikou, sportovními potřebami a hobby markety v různých městech. Brali maso, sladkosti, pečivo, ovoce, dokázali ukrást dětské pleny, elektroniku, alkohol a další věci.

Pracovali sami nebo ve zlodějské „smečce“, v níž měli jasně rozdělené úkoly. Mnohdy připravili do vozíku zboží za více než deset tisíc korun, který nechali před vstupními dveřmi. Vzápětí se na scéně objevili kumpáni, kteří vše vyvezli ven.

Pachatelé s malým dítětem věci ukrývali také v kočárku. Na svědomí mají nejméně čtyřicet případů, škody se pohybují ve stovkách tisíc korun. Konečné číslo ale bude zřejmě podstatně vyšší. Ne vždy byli úspěšní. Někdy je odhalila ochranka, proto museli utéct.

Gang v kraji řádil několik měsíců. „Policisté mezi sebou úzce spolupracovali. Shromažďovali důkazní materiály a vyhodnocovali zajištěná videa. Ukázalo se, že krádeže má na svědomí pět osob. Jednalo se o dvě ženy a tři muže. Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Ostravy-Mariánských Hor. Díky osobní a místní znalosti všechny aktéry ztotožnili,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Skončili ve vazbě

Dva muži ve věku 30 a 36 let skončili ve vazbě. Další (31 let) rovnou nastoupil do vězení, kde si odpyká trest za dřívější majetkové delikty. Všem hrozí až pět let vězení. Obě ženy (20, 32 let), které se podílely jen na několika málo krádežích, jsou stíhány na svobodě. Za mřížemi by mohly strávit až dva roky vězení.