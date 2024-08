Ostravští policisté dopadli muže, který měl na veřejnosti onanovat před ženami. Pomohlo ohlášení poškozených i to, že onanista si své chování nemohl odpustit a dopouštěl se jej opakovaně. Modus operandi pak směřoval k jeho dopadení a zjištění, že jde o jednoho a téhož pachatele.

První případ se odehrál v Přívoze. „Operační důstojník obdržel na tísňovou linku 158 oznámení od ženy, která podrobně popsala velmi nepříjemný zážitek,“ uvedla tisková mluvčí ostravských policistů Eva Michalíková.

Mladá žena šla v Přívoze po ulici, když si všimla, že ji sleduje neznámý muž. „Když došla ke svém bydlišti, muž si měl sundat kalhoty, vyndat z nich penis a začít masturbovat,“ popsala policejní mluvčí.

„Žena před výtržníkem utekla do vchodu bytového domu a zavřela za sebou hlavní dveře. Ty byly prosklené a muž tak za nimi v onanování pokračoval,“ vylíčila Michalíková.

Až později, poté, co se žena uklidnila, vše oznámila policistům a dokonce uvedla, že už jeden takový zážitek za sebou má a zřejmě se jednalo o jednoho a téhož chlípníka.

Poté, co žena svůj nepříjemný zážitek ohlásila policii, převzali případ kriminalisté z Ostravy-Přívozu. „Vyhodnocováním získaných poznatků a porovnáním s obdobnými případy jak ze současnosti, tak z minulých období přišli kriminalisté na to, že se nejedná o ojedinělý případ. Už na konci května hlásila podobnou zkušenost žena, kterou muž obtěžoval na parkovišti pod Frýdlantskými mosty,“ uvedla mluvčí.

K TÉMATU

Jak reagovat v podobných případech?

Policejní mluvčí Eva Michalíková zároveň připomíná, jak by měly ženy, ale i další poškození v podobných případech postupovat. „Víme, že se může jednat o velmi stresovou situaci, ale přesto doporučujeme učinit okamžité oznámení na tísňovou linku 158. Je potřeba co nejlépe popsat pachatele, případně jeho útěkovou trasu a vyčkat na bezpečném místě do příjezdu policejních hlídek.“ Zdůrazňuje také, že k dopadení uvedeného onanisty právě významně pomohla hlášení poškozených žen. Bez nich by policisté jen těžko mohli výtržníka dopadnout tak rychle.