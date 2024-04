„Vážená ctihodnosti.“ Tato slova patřící spíše do amerických filmů zazněla ve středu u Krajského soudu v Ostravě. Pronesl je Vladimír K. (24 let) z Ostravy, který se zodpovídá z brutálního napadení kvalifikovaného jako pokus o vraždu.

Muž je obžalován z brutálního napadení, Ostrava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Nejsme v seriálu. A já nejsem ctihodnost,“ usměrnil mladého muže předseda senátu. Dotyčný přesto ještě několikrát použil spojení „vážená ctihodnosti“, případně „vaše ctihodnosti“.

Zmrzačil ho

Vladimír K. zmrzačil Ukrajince (57 let) dlouhodobě žijícího v České republice. Aktéři se dobře znali. Cizinec byl přítelem jeho babičky.

K činu došlo v červenci loňského roku v Ostravě-Vítkovicích. Oba muži i další lidé se tehdy sešli na rodinné oslavě, kde došlo k blíže nespecifikovanému konfliktu. Vladimír K. se později v nočních hodinách potkal venku s Ukrajincem. Podle státního zástupce ho surově napadl. Ránou pěstí ho srazil na chodník, na kterém zůstala oběť nehybně ležet. Ani to však mladíka nezastavilo.

Bývalý šéf Pivovarů Lobkowicz byl vydán do ČR. V Ostravě stanul před soudem

Státní zástupce dále tvrdí: „Pokračoval v napadání až velkou intenzitou síly. Aniž by se poškozený jakkoliv bránil, zasadil mu do oblasti hlavy další údery pěstmi. Rovněž do hlavy opakovaně kopal a našlapoval na obličej. Pak bez projevení sebemenšího zájmu o jeho zdravotní stav, kdy muž ztratil vědomí, krvácel a bezvládně ležel, z místa utekl.“

Výsledkem byla devastující zranění hlavy, mimo jiné krvácení do mozku. Muž byl v nemocnici dva měsíce. Mimo jiné se musel podrobit stomatochirurgické operaci obličejového skeletu.

Prý se bránil

Vladimír K. u soudu přiznal, že měl s partnerem své babičky na ulici konflikt. Prý se ale jen bránil. Důrazně také odmítl, že by mu způsobil tak rozsáhlá zranění, jak uvádí obžaloba.

VIDEO: Jen pro silné nervy. Mladík v Ostravě shodil seniorku do kolejiště

„Nenapadl jsem ho. Bylo to v sebeobraně. My jsme se porvali, plivl mi do ksichtu. On mi jednu vlepil. Začali jsme se mlátit. Vyměnili jsme si několik úderů. Pak spadl. Byl asi v bezvědomí. Propleskával jsem ho. Ptal jsem se ho, jestli je v pořádku. Pak se probral a šmahl rukou k mému rozkroku. Já jsem uhnul. Přitom jsem ho kopl, ale nebylo to úmyslně, bylo to v reflexu. Nikdy jsem se nikoho nesnažil zabít. Nikdy bych to neudělal,“ prohlásil Vladimír K. a dodal: „Když jsem odcházel, tak vstal a odplivával krev. Nebyl tak zraněný. To vám přísahám.“

Za pokus o vraždu hrozí mladíkovi 15 až 20 let vězení, v úvahu přichází i výjimečný trest. Hlavní líčení bude pokračovat výslechem svědků.