„Kriminalisté se nestačili divit. Našli řadu zbraní, například samonabíjecí pistole, revolver, útočnou pušku, ale také stovky pistolových a revolverových nábojů, dělostřeleckých granátů či pistolové zásobníky. Ukázalo se, že mezi zajištěnými zbraněmi byly také zbraně patřící do kategorie A,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

K TÉMATU Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraní a střelivu hovoří jasně: - Osoba, která žila ve společné domácnosti s osobou, která byla držitelem zbrojního průkazu a zemřela, je povinna tuto skutečnost oznámit kterémukoliv útvaru Policie ČR. - Každý kdo nalezne zbraň, zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně, je povinen neprodleně oznámit tento nález nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Kategorie A se týká zakázaných zbraní, které mají výrazně vysokou účinnost, například dělostřelecké nebo plně automatické zbraně. „Předběžným zkoumáním zajištěných zbraní expertem z oboru balistiky bylo na místě zjištěno, že zbraně jsou plně funkční a střelby schopné,“ dodala Michalíková.

Přišel o zbrojní průkaz

Věci patřily dvaačtyřicetiletému muži z Ostravy. Do roku 2013 vlastnil zbrojní průkaz, o který však pro ztrátu zdravotní způsobilosti přišel. Zbraně poté přepsal na jiného držitele zbrojního průkazu – svého otce. Ten ale zemřel. Jelikož bydleli ve společné domácnosti, měl muž podle zákona kontaktovat policii a zbraně odevzdat. To však neudělal.

Muž nespolupracoval

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál to zjistili. Kontaktovali kriminalisty, kteří se případem začali zabývat. „Muž i přes opakované urgence nereagoval. Hájil se tím, že neví, kde zbraně jsou,“ řekla Michalíková.

K TÉMATU Co dělat při nálezu podezřelého předmětu: - Chovat se obezřetně a v žádném případě s předmětem nemanipulovat. - Uvědomit si, že jakékoliv neodborné zacházení s podezřelým předmětem může mít fatální následky. - Nález neprodleně oznámit na tísňovou linku 158. - Do příjezdu policistů se snažit místo zajistit, aby do blízkosti nálezu nevstoupily další osoby. - Vyčkat příjezdu policistů a následně respektovat jejich pokyny.

Policisté získali soudní povolení k domovní prohlídce. To, co viděli, je šokovalo. Našli i výše zmíněné zakázané zbraně, které si muž obstaral. Pokud by funkční munice v bytě explodovala, mohly být následky nedozírné. Majitel zbraní čelí obvinění z nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až osm let vězení.

Milovník zbraní

Při výslechu projevil lítost. Uvedl, že ho již od mládí zajímala vojenská historie. Zbraně kupoval na různých bleších trzích. Sám vyrážel do terénu, kde hledal munici z druhé světové války. Tu si poté odnášel domů. V jeho bytě skončil mimo jiné i funkční granát. Nad tímto nepochopitelným hazardem policisté nechápavě kroutili hlavou. Muž na závěr výslechu uvedl, že netušil, jaké následky jeho počínání může mít.