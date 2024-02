V pátek 9. února 2024 v nočních hodinách došlo v areálu studentských kolejí v Ostravě k fyzickému napadení mezi dvěma cizinci. Potyčka nakonec vyvrcholila pobodáním jednoho z cizinců. Krajští kriminalisté obvinili útočníka z násilného trestného činu.

Krajské ředitelství Policie ČR, Ostrava, ilustrační video. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Podle mluvčí moravskoslezských policistů Evy Michalíkové se jednalo o studenty ve věku 22 a 24 let. „Na základě zjištěných informací mělo dojít nejdříve ke slovnímu konfliktu a poté k fyzickému napadení, přičemž mladší z mužů utrpěl vážná bodná zranění. Po útočníkovi jsme začali ihned po oznámení incidentu intenzivně pátrat. Následně jsme jej zadrželi na nádraží ve Studénce," řekla mluvčí.

„Muž neznámé totožnosti utrpěl bodné poranění v oblasti břicha. V okamžiku příjezdu záchranářů byl při vědomí, jeho stav byl však život ohrožující. Posádky se postaraly o prvotní ošetření jeho zranění, zajistily žilní vstup. Podaly potřebné léky a kyslík. Následně byl pacient přepraven do ostravské Fakultní nemocnice a předán týmu oddělení urgentního příjmu. Jeho stav zůstával velmi vážný," doplnil za ZZS MSK Lukáš Humpl.

Případ si během soboty převzali do své gesce kriminalisté z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kteří se ihned začali zabývat okolnostmi případu. Zjišťují, co vše verbální a následné fyzické konfrontaci předcházelo a shromažďují informace nezbytné k rozklíčování samotné události.

Sarkofág s nebezpečným odpadem v Heřmanicích může kdykoli vzplát, varuje Ridera

„Dnešního dne vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 24letého muže, kterého obvinil z trestného činu vražda ve stadiu pokusu. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a jako motiv uvedl žárlivost. V případě odsouzení obviněnému hrozí pobyt za mřížemi v délce od 10 do 18 let. Také bude dán podnět k návrhu na vzetí do vazby," uzavřela Eva Michalíková.