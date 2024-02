Velký úspěch v podobě dopadení cizinců, kteří velmi sofistikovaným způsobem vykrádali zlatnictví a další objekty, si na své konto připsali moravskoslezští policisté. Odhalili čtyřčlennou skupinu Poláků (tři muži a žena), kteří mají v České republice na svědomí dvě vloupání, a to v Ostravě a v Bruntále. Neúspěšný pokus cizinci absolvovali v Havířově.

Objasnění vloupání do zlatnictví | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Polská grupa si takto celkově odnesla cennosti za přibližně 4,5 milionu korun. Kromě toho plánovali další tři zločiny na Slovensku. Není vyloučeno, že podobných případů na světlo vyleze ještě více.

Dva muže v minulých dnech zadržela na Karvinsku zásahová jednotka, po zbylé dvojici je vyhlášeno pátrání. „Při zadržení byli velmi překvapeni. Nepočítali s tím. Mysleli si, že jsou nepolapitelní,“ uvedl kriminalista Jakub Mohyla.

Zejména vloupání do zlatnictví v Bruntále se zřejmě zapíše do kriminalistické historie. Zloději se nejprve dostali do pojišťovny. Předtím vyřadili alarm. Z pojišťovny vnikli na chodbu a následně do papírnictví. V něm probourali téměř metrovou zeď a otvorem vlezli do zlatnictví.

„Používali velmi pokročilé techniky vloupání. Týká se to i vylamování a bourání zdí,“ uvedl ředitelka bruntálské policie Natálie Pastuchová Orlová s tím, že na místě nezanechali téměř žádné stopy. Pachatelé měli i brýle, které umožňují nahrávání videí, disponovali i další velmi moderní technikou. Při bourání zdí zvolili bezhlučné metody. Všechny postupy dlouho nacvičovali.

Wifi stanice

Jak se později ukázalo, bruntálské zlatnictví delší dobu sledovali, dokonce v něm umístili malou přenosnou wifi stanici, která jim umožnila vše mapovat. K jejich smůle ji však v budově museli neplánovaně nechat. Zapadla totiž do míst, kam se již nedostali.

Policisté zkoumající zajištěné videonahrávky z budovy a okolí si na záznamech všimli dvou mužů a také dvou předmětů, které uvnitř umístili. Jedním z nich byla wifi stanice, na níž objevili biologické stopy. V naší databázi však žádnou shodu nenašli. Následovalo pátrání v centru pro evropskou databázi. V ní se ukázalo, že jde o Poláka, který měl již v minulosti problémy se zákonem, a to nejen v Polsku, ale také v Anglii a Rakousku.

Zdroj: Policie ČR

„Tím jsme se dopracovali k prvnímu jménu. Během týdnů jsme získali další jména podezřelých osob,“ dodala Orlová. Mezitím ale došlo ke vloupání do zlatnictví v Ostravě. „Pachatelé se velmi erudovaným způsobem dostali do zlatnictví a zastavárny v Ostravě. Způsob ale nebudeme blíže specifikovat,“ řekla Orlová. Policisté dospěli k závěru, že jde o stejné pachatele jako v bruntálském zlatnictví. Při vyšetřování kriminalisté spolupracovali s kolegy z Polska, Rakouska a také Slovenska.

Když později došlo k pokusu o vloupání do zlatnictví v Havířově, policisté již věděli, s kým mají co do činění.

Dva ze zlodějů skončili v rukou zásahové jednotky. Mužům (37, 48 let) hrozí až osm let vězení. Jeden je u nás ve vazbě, druhý byl vydán do Polska. Po zbylém muži (39 let) a ženě (41 let) je vyhlášeno pátrání.