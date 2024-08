Svědkyně Lenka ani na vteřinu nezaváhala a vše oznámila. Vzhledem k tomu, že auto neustále přibržďovalo, měnilo způsob jízdy a přejíždělo z jednoho jízdního pruhu do druhého, kdy dokonce mělo jet i v odstavném pruhu, rozhodla se paní Lenka za autem jet do doby, než uvidí policejní vozidlo. Řidič pokračoval v jízdě směrem na Porubu a poté do Třebovic.

Operační důstojník okamžitě zmobilizoval hlídky, které se nacházely poblíž. Zhruba dvě minuty od oznámení stačily k tomu, aby kličkujícího řidiče dojeli policisté jak z oddělení hlídkové služby Ostrava, kteří relaci ve vysílačce slyšeli, tak z porubských obvodních oddělení. Spojili se s oznamovatelkou Lenkou, která jeho nebezpečnou jízdu stále sledovala.

Muži zákona viděli řidiče nissanu, jak kličkuje a dokonce najel i na obrubník. „Policisté hned zareagovali a za použití světelného a signalizačního zařízení ho vyzvali k zastavení. Řidič auta na výzvu zareagoval a vozidlo odstavil u okraje vozovky. Už při prvním kontaktu s ním policisté cítili silný závan alkoholu. Jen několik minut po pravém poledni u 39letého cizince policisté naměřili dechovou zkouškou téměř 4 promile alkoholu v dechu," sdělila k případu Eva Michalíková za moravskoslezskou policii.

Následující den, kdy již zadržený muž vystřízlivěl, mu policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2 ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jak sám podezřelý uvedl, před jízdou měl vypít lahev rumu, údajně se měl cítit opilý, ale přesto nasedl do auta a vydal se na nebezpečnou slalomovou jízdu frekventovanými ostravskými ulicemi.

„Rádi bychom tímto poděkovali paní Lence, která jako jediná zareagovala na nebezpečnou jízdu opilého řidiče," dodala Eva Michalíková.