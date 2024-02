Tragickou nehodu, při které na železničním přejezdu zemřely dvě děti, začíná v pondělí projednávat Okresní soud v Ostravě. Obžalovaným je jejich otec, který podle závěrů Drážní inspekce (DI) vjel osobním autem na přejezd v době, kdy svítila červená.

Místo tragické nehody, Ostrava-Třebovice | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Neštěstí se odehrálo v lednu loňského roku v Ostravě-Třebovicích. V té době sněžilo a tvořil se led. Do vozidla narazil rychlík jedoucí z Opavy do Ostravy. V automobilu kromě řidiče cestovali i dvouletá dívka a o deset let starší chlapec. Záchranáři je oživovali desítky minut. Jejich snaha ale byla marná, otec vyvázl s lehčími poraněními. V případě uznání viny mu hrozí trest od tří do deseti let.

„Nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet,“ uvedla ve své závěrečné zprávě DI. Přejezd je bez závor, zabezpečený světelným výstražným signalizačním zařízením. Auto mělo platnou technickou kontrolu a zimní pneumatiky. Vlak v uvedeném úseku nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost. Rychlík R 843 mířící z Opavy do Ostravy v rychlosti 69 km/hod narazil do pravé boční strany černého osobního vozidla tovární značky Seat Altea 4 Freetrack a zastavil 331 metrů od místa střetu.

Tropický prales? V Ostravě otevřeli největší motýlí dům v Česku

Strojvedoucí uvedl, že zahlédl po levé straně blížící se auto, které nakonec vjelo na přejezd. Okamžitě aktivoval rychlobrzdu. Srážce již ale nedokázal zabránit. A jak vše viděl ze své kabiny? Ve zprávě DI je zaznamenána jeho výpověď: „Vozidlo zůstalo po vjetí na přejezd na tomto stát svou přední polovinou a začalo sebou cukat. Měl jsem pocit, že chce couvat, toto se mu nepovedlo, nedokážu se vyjádřit k tomu, proč se mu to nepovedlo. Pak jsem uviděl, že se mu protáčí přední kola a potom jsem zpozoroval, že se začal z přejezdu rozjíždět dopředu a nestačil už ujet,“ uvedl strojvedoucí.

Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Řidič osobního automobilu policistům řekl, že osudného dne byl s vozidlem v nedaleké dílně. Dodal, že přes uvedený přejezd jezdí pravidelně každý den kromě víkendu zhruba 20 let. Jak doplnil, dobře věděl, že se na něm stala řada nehod. V daném období sněžilo, na silnici ležel sníh a někde „břečka“. Výjezd z dílny do mírného kopečku mu kvůli tomu trval několik minut. Jak dodal, prokluzovala mu kola. Na všech čtyřech kolech měl zimní pneumatiky. Na předních nové z listopadu 2022, na zadních starší, které však nebyly opotřebeny pod stanovenou mez.

Poláci se do zlatnictví probourali přes téměř metrovou zeď. Vyřadili i alarm

Na přejezd podle svých slov najel předními koly, přibrzdil, a protože jel pomalu, zastavil se. „Jako vždy se rozhlédl na trať, nejprve se podíval vpravo, a v ten okamžik viděl, jak ve směru od Opavy přijíždí vlak. Poté dle svých slov zazmatkoval. Nevzpomíná si ale, co přesně dělal. Domnívá se, že chtěl jet dopředu, pak dozadu, a poté už neví,“ uvádí se ve zprávě DI. Samotný náraz si motorista nevybavuje. Jen okamžik, kdy se auto ocitlo mimo koleje, on vyráží dveře a hledá děti. Na další dotaz, zda viděl červená světla na přejezdu a slyšel výstražná znamení, odpověděl, že si to neuvědomuje.

Konec houbařského zázraku v Ostravě. Někdo si pochutnal na hlívě ústřičné

Z vyšetřování DI vyplynulo, že strojvedoucí neměl šanci neštěstí zabránit. „Při šetření nebylo zjištěno porušení úloh a povinností strojvedoucího vlaku R 843, který střetnutí vlaku s osobním automobil nemohl zabránit,“ konstatuje zpráva DI.