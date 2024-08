Minulý týden jsme vás zde informovali o policejní výzvě týkající se případu vandalismu v Zoologické zahradě a botanickém parku v Ostravě. Bohužel kriminalisté dosud v pátrání po tomto „umělci" nebyli úspěšní a co více, neznámý poberta se včera vrátil na místo činu, kde opět „zkrášloval" svými čmrkanci vybavení toalet.

„Opět se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc v souvislosti s poškozením toalet v areálu zoologické zahrady v Ostravě-Michálkovicích. Dosud neustanovený pachatel či pachatelé včera, tedy ve čtvrtek 8. srpna 2024 v čase zhruba od 16 do 20 hodin, poškodil na několika místech pánské toalety, a to tím, že vytvořil modrou a červenou barvou neurčité symboly a nápisy na dveřích, zdivu, kachličkách a sanitárním vybavení. Způsobená škoda jde do tisíců korun," sdělila Eva Michalíková za moravskoslezské policisty.

Policisté z obvodního oddělení Slezská Ostrava v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Kriminalisté dále žádají především návštěvníky zoologické zahrady, kteří mohli zaznamenat toto protiprávní jednání či mají informace vedoucí ke zjištění totožnosti možných pachatelů, aby se policistům přihlásili na telefonním čísle 974 725 651 nebo na lince 158, případně je sdělili na nejbližší policejní služebně.