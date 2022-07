„Autorem posedlým estetickou funkcí výtvarného díla a zahleděným do ženské krásy je Pavel Hlavatý. Dominující oblastí jeho tvorby se stala technicky náročná a výtvarně vytříbená grafika. O dokonalém zvládnutí grafického řemesla vypovídají především Hlavatého barevné lepty. S invencí v nich transformuje realitu do oblasti fantaskních příběhů a výjevů i poetických vizí. A naopak zážitky a emoce přesahující rámec výtvarného sdělení se stávají konkrétní výtvarnou realitou,“ píše mimo jiné v úvodní studii publikace bohužel předčasně zesnulá novinářka a výtvarná kritička Alena Krtilová.

Mezi Havířovem a Prahou

Pavel Hlavatý se narodil v Albrechticích u Turnova. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a v první polovině šedesátých let minulého století žil a tvořil dlouhá léta v Havířově, aby později pendloval mezi tímto městema Prahou.

Proto také havířovský magistrát finančně podpořil jeho monografii. Obsahuje rozsáhlou obrazovou i textovou dokumentaci o tvorbě autora ze všech výtvarných oborů, jimiž se umělec doposud zabýval. Do několika období Hlavatého života dává nahlédnout samostatná literární část s názvem Amarcord – Vzpomínám, kterou si napsal sám.

Sedm kapitol, v nichž se Pavel Hlavatý chce podělit se svými čtenáři o tom, čím vším už byl na tom božím světě, ale jistě ne v několika případech rád…

Protestkresby '68

Obzvláště, když připomeneme jeho výstavu Protestkresby '68 v havířovském Kulturním domě Petra Bezruče, kdy už, jak sám říká, se rozhodl vzdorovat normalizačnímu pokrytectví a svinstvu, které začalo zaplavovat „československý svět“ po okupaci vojsk Varšavské smlouvy, která nás obsadila 21. srpna 1968.

O měsíc později byla výstava násilně ukončena. Následovaly soudy a nepodmíněný trest. Dvacet let Hlavatý nesměl u nás vystavovat, přednášet a byl vyloučen ze všech uměleckých institucí.

„Po několika desetiletích se výstava vrátila do Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově, kde byly prezentovány všechny původní kresby a rozsáhlá soudní, novinová a fotografická dokumentace. Byla to taková satisfakce…,“ vzpomínal po letech Pavel Hlavatý.

Výstavy a ocenění z celého světa

Velmi pracovitý tvůrce, letos devětasedmdesátiletý Pavel Hlavatý má za sebou samostatné i kolektivní prezentace snad v celém světě a také prestižní ocenění z mnoha zemí…

Na počátku devadesátých let reprezentoval české umění na Pařížském salonu. V posledních letech se věnuje také práci kustoda pražské grafické sbírky DRIT, která vyváží výstavní soubory české a světové produkce nejenom do evropských zemí. To vše naleznete v knize, která před nedávnem vyšla a můžete ji zakoupit například ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, INFO středisku v Havířově nebo Národní galerii v Praze.

„Usiloval jsem o to, aby monografie byla spíše povídáním nad obrázky, aby byla přátelská a pohostinná. Tím jsem ale porušil pravidlo, že se o výtvarném umění nemá mluvit, protože se má především vnímat. Ale kniha zabírá pětapadesát let života, i života s uměním. To je doba, kdy se mnohé průběžně změnilo…,“ říká Pavel Hlavatý.