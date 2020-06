„Citron, kteří měli hrát minulý víkend, byli ze zdravotních důvodů přesunuti na 10. července. Jinak ale předpokládám, že nejvíce lidí dorazí na Chinaski nebo Davida Kollera. Osobně se pak nejvíce těším na jednodenní metalový festiválek 4. července,“ zmínil pořadatel akce a provozní klubu Barrák Marcel Palovčík.

Aby se lidé nemuseli bát opět začít chodit na koncerty, je všude připravená desinfekce, ale díky venkovnímu areálu je spousta prostoru také pro rozestupy.

Kromě zmíněných interpretů budou moci posluchači v rámci akce slyšet například ještě Vypsanou Fixu, Horkýže Slíže, nebo přednášky Jaroslava Duška či Zbigniewa Czendlika. Na svá vystoupení se rovněž těší také metaloví interpreti, pro Silent Stream Of Godless Elegy to bude návrat na pódia po půl roce, Postcards from Arkham zase museli kvůli pandemii přerušit své turné.

„Nejvíce lidí zatím dorazilo na Pokáče, věřím, že zájem o hudbu neopadne,“ doplnil Marcel Palovčík. Vstupenky jsou k dispozici přes portál Ticketstream. Veškeré aktualizované info pak najdete na facebooku a instagramu akce.