Bude na bedně? Beats for Love nominován mezi 10 nejlepších festivalů v Evropě

Festival Beats for Love, který se každoročně v červenci odehrává v Ostravě v industriálních kulisách Dolní oblasti Vítkovic, získal nominaci mezi elitní desítkou těch nejlepších hudebních akcí konaných na Starém kontinentu, a to v kategorii Best Major Festival ankety European Festival Awards za rok 2023.

Beats for Love 2022. | Video: Deník/Lukáš Ston