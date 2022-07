Yozamdias a Nik Tendo, to jsou dvě přední jména současného českého hip-hopu. Kontroverzní, osobití, uvěřitelní a jak jinak, zábavní. Dvojice z labelu Milion Plus se představí první den v 18.30 na Love stage. Na stejném pódiu si ten den zahraje třeba také Lost Frequencues z Belgie. "Belgický DJ a producent, který se loni umístil mezi první dvacítkou v DJ Mag Top 100 DJs a s kterým spolupracují James Blunt, Kanye West, Armin van Buuren nebo Zonderling míří po pěti letech opět do Česka," ohlašuje hvězdu program Beats or Love. Zahraje od 23 hodin.