Právě toto začlenění je v jistém smyslu výjimečné a hadicapovaným lidem dává pocit sounáležitosti. 1. března startuje projekt, který má navíc tento soubor podpořit.

Hned dvě divadla v Ostravě se rozhodly projekt podpořit zkrátka jednoduchým odložením svršků do šatny a vhozením obnosu do sbírkové kasičky. Toto symbolické gesto podpořilo Divadlo Petra Bezruče a Divadlo Komorní scéna Aréna.

Soubor Bílé holubice tvoří zdraví a postižení tanečníci, kteří společně vytvářejí celovečerní tanečně-divadelní inscenace, choreografie a komponované programy v duchu myšlenky, že zdravotní postižení není handicapem, ale nástrojem tvorby. Tuto myšlenku se také snaží dodržet a necílit pouze na emoce diváků, jako je lítost nebo opovržení, což ve svých slovech potvrdila i ředitelka souboru Xenie Kaduchová.

„Moc si vážíme toho, že se někdo ujal takové bohulibé činnosti,“ říká ředitel Divadla Petra Bezruče Jiří Krejčí. „Rádi se zapojíme do projektů, které mají smysl a jsou někomu prospěšné. Divadlo by mělo být pro diváky i účinkující obohacující. A pokud můžeme přispět i něčím navíc, je to o to lepší,“ doplňuje ředitel Komorní scény Aréna Jakub Tichý.

Navzdory tomu, že členové souboru Bílá holubice nejsou vždy ve všem naprosto precizní a dokonalí, svému zájmu se věnují celým srdcem a se zápalem hodným každého zdravého tanečníka. Důležitým faktorem je také atmosféra, která z veškerých vystoupení souboru srší a která v každém divákovi podněcuje myšlenku, že život není o tom se vzdávat, ale bojovat za každé situace.