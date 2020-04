O té další, která v moravskoslezské metropoli v současné době vlastně „je a není“, jsme s Borisem Jirků začali náš rozhovor.

V ostravské galerii ZAZA je nainstalovaná výstava z vašich děl nazvaná Blaho barvy. Bohužel, v důsledku celostátní karantény zůstává zatím pro veřejnost uzavřena.

Ano, výstava nainstalovaná je, ale ještě jsem ji zatím neviděl, protože jsme se s galeristkou Radanou Zapletalovou domluvili, že její „zahájení“ proběhne bez vernisáže, abychom chránili vzácný lidský druh „Homo Uměnímilovnicus“. A to s vědomím, že uděláme, pokud situace dovolí, její slavnostní derniéru koncem dubna. Zatím paní galeristka řekla, že umožní virtuální prohlídku výstavy na facebooku galerie.

Pro tuto ostravskou prezentaci jsem připravil kolekci obrazů, kterou jsem pracovně nazval Náhodný přelet nad mým dejvickým ateliérem. Mám ho pod střechou v bývalém domě tiskařů. Je to taková Jestřábí věž, maják mého oblíbeného básníka Robinsona Jefferse. Trávím tam chvíle tvůrčí samoty a relaxace a přiznám se, že to prostředí a odloučenost miluji. Občas tam udělám setkání s přáteli a dobrým vínem. Nikomu se z tohoto prostředí bez času, ateliérové okna míří do oblohy, krajiny nebe, nechce odejít. Na výstavě představuji také něco z figurální tvorby například Poctu Tizzianovi a jednomu z nejslavnějších středověkých evropských obrazů Marsyas a Apollón. Také jsem dal „ochutnávku“ z cest Itálie, Francie, Jižní Ameriky, Španělska. Je to takový průlet desetiletím. Nejsou zde ilustrace, grafiky, sochy ani kresby.

Za několik dnů vám bude pětašedesát. Chystáte oslavu, tím více, že jste ze Zlína a tíhnete jistě ke skvělému moravskému vínu či slivovičce?

Já su Zlíňák, od absolvování pražské Akademie výtvarných umění jsem zůstal v Praze. Ale mám od roku 1990 chalupu v Beskydech, kde trávím skoro polovinu roku, kdy neučím na univerzitách v Plzni a Banské Bystrici. A ještě v létě mám sympozium v Galerijní ulici v Jistebníku, už třetí sochařské a snad páté malířské dá se říci, že tu trávím dlouhé a šťastné tvůrčí chvíle s přáteli. Jsem velký fanda Galerijní ulice a přivedl jsem zde další tvůrce a návštěvníky. Samozřejmě, že k jubileu ještě chystám dvanáct samostatných výstav…

A pokud jde o tu slivovičku?

Zasadil jsem padesát stromů, ty staré nechal, co to šlo a zachraňuji starý valašský sad. Předloni jsem měl šedesát litrů prvotřídní slivovice. Každé ráno před šestou, bos v rose jsem sbíral, bez třepání, jen zralé. Byl to ranní rituál, malá modlitba. Kvas mi krásně došel a mám ji pro rodinu a přátele. Pak se tam dá sušená trnka kvůli barvě. Ideální je pít v sadě, kde se urodilo a potom jako radost odevzdat zpátky pod stromy, aby se cyklus uzavřel.

Jste úspěšný autor, vysokoškolský profesor, vyzkoušel jste si práci rektora VŠUP v Praze. Získal jste řadu prestižních ocenění ve světě. Máte ještě nějaké zvláštní přání do dalších let?

Ano, získal jsem nějaká ocenění a uznání, trochu slávy polní trávy a podpory mému tvůrčímu myšlení. To, co je pro mě uznání, kdy mou tvorbu pochválili moji Mistři Jan Bauch, Jiří Šalamoun, Pavel Nešleha, Láďa Kokolia, Michael Rittstein nebo Martin Velíšek. Víme o sobě a umíme poznat, když se něco podaří. Taky vím, jak je osobitá a autentická tvorba těžká, že je to běh na dlouhou trať a když mohu, vždy pochválím a ocením tvůrce. I někteří mí žáci jsou úspěšní a učí, dokonce už je jeden také profesorem. To je oblast, která se stala mým posláním. Učit a předávat poznání o figurální malbě a kresbě. Je to velmi těžké a náročné. Učím, protože jsem taky poznal vynikající guru tvorby, kteří mě probudili: Jan Staněk, Jan Gajdoš, František Nikl, Arnošt Paderlík a mí učitelé ilustrace, o kterých píši v knize Ilustrace BJ.