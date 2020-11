/ROZHOVOR/ Spisovatel Jan Padych, médii někdy nazývaný ostravský Eduard Štorch, který žije a tvoří v Ostravě, vydal doposud tři pravěké romány, ale také příběhy ze současnosti. Jeden z nich podle knihy Bouře ve sklenici posloužil jako předloha k televiznímu filmu Každý den karneval, který natočil Roman Motyčka v ostravském televizním studiu v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem v roce 2004.

Jan Padych (na snímku vpravo) představil na křtu v ostravském Televizním klubu svůj nový román Čas vlků. | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

Jak se cítí spisovatel v koronavirové situaci, kterou všichni nyní prožíváme? Co nového připravuje a má chuť v této době vůbec tvořit?

Zrovna v těchto dnech je v tiskárně rukopis mé nové knihy Odkaz pravěkých žen, která je rozšířenou verzí mého původního elektronického pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Určitě není běžné, aby autor historických románů vydával také knížky, ve kterých podává svoji látku jinak, než formou příběhů. Nicméně jsem uznal za vcelku prospěšné uvést i to, co prakticky nelze sdělit skrz příběhy z dob až tak časově odlehlých.