„Návštěvníci tu najdou podněty a motivy k poznávání a zkoumání organismu včelstva ve snaze porozumět jejich tajemství. Nejde o klasickou výstavu, ale svým scénografickým pojetím prostoru a zapojením všech smyslů jde o naprosto unikátní moderní vzdělávací projekt,“ prozrazuje Dominik Beneš, dramaturg Centra kultury a vzdělávání (CKV) Moravská Ostrava.

Návštěvníci budou za pomoci stolní hry procházet velkým dřevěným labyrintem, kde budou plnit jednotlivé úkoly: Hledat s baterkou ve včelím úlu vetřelce a zloděje, kartáčovými pantoflemi vyčistí včelí komnatu, postaví z kostek katedrálu, ve které ukryjí královnu, připraví pyl jako krmení pro včelí miminka nebo na včelím gramofonu zahrají vlastní „bzzzonátu.“ Na konci cesty včelím městem návštěvník vstoupí do chrámu samotné královny, která má připraveno malé překvapení. Celým příběhem provede zájemce lektor, stolní hra nebo pracovní list.

„Výstava je určena především dětem, ale svým pojetím je určitě atraktivní i pro dospělé. Je koncipována jako hra, ve které zájemci plní úkoly, aby se dostali až ke včelí královně, kde mohou získat odměnu. Interaktivní úkoly jsou zaměřeny na zajímavosti ze světa včel a celkově přináší nevšední návštěvnický zážitek,“ říká Marcela Mrózková Heříková, ředitelka CKV.

Součástí výstavy je i luční kavárna nebo obchůdek se včelími sladkostmi a drobnými dárečky.

Expozice bude pro návštěvníky otevřena od úterý do pátku od 15 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 18, v neděli pak od 14 do 18 hodin. V dopoledních hodinách pracovního týdne bude vyhrazena školám.