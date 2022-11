Balet Národního divadla moravskoslezského vrací po 12 letech od poslední premiéry a pět let od derniéry na scénu Divadla Antonína Dvořáka balet Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Balet je spjat s časem vánočním – premiéra bude před začátkem letošního adventu (10. listopadu) a reprízy v této sezóně pak poběží jen do 8. ledna. Divákům nabídne NDM choreografii Youriho Vámose – ten propojil klasickou pohádku E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král s Vánoční koledou Charlese Dickense.

V Ostravě ponese inscenace název Louskáček – Vánoční koleda.

Balet Youriho Vámose měl světovou premiéru v Bonnu v roce 1988 a hrál či hraje se s úspěchem ve více než deseti zemích Evropy včetně Národního divadla v Praze.

Vámos zachoval původní ideu choreografa Maria Petipy (Louskáček měl světovou premiéru v Petrohradě v roce 1892): přání všeho dobrého v čase Vánoc, kdy je zlo potrestáno, dobro vítězí a pohádkové postavy ožívají v našem světě. Přidal ale příběh „z toho světa“, samozřejmě s dobrým a poučným koncem. To vše doprovází geniální Čajkovského hudba.

„Louskáček se od světové premiéry dočkal řady úprav, ale žádný z choreografů se neodvážil vynechat proměnu dřevěného panáčka Louskáčka v prince, jeho pas de deux s Klárkou, tanec vloček nebo fenomenální valčíky – to je dědictví, bez něhož by Louskáček nebyl tím, čím stále je. Choreograf Youri Vámos se toho také držel, a přitom propojením dvou příběhů vytvořil dílo podle našeho názoru mnohem živější, svěžejší, srozumitelné divákům všech generací. Ústřední postavou je tu nově lichvář Scrooge a děj se vine kolem jeho proměny z krutého a zlého člověka v přejícího dobráka; příběh se odehrává v Londýně 19. století,“ přibližuje šéfka baletního souboru NDM Lenka Dřímalová.

„Vždy se snažím se svými spolupracovníky vytvářet díla, která mohou žít mnohem déle než jednu sezónu. V případě Louskáčka je to také zásluha nesmrtelné hudby. Obecně své choreografie obecně rád upravuji a měním, v Louskáčkovi jsem ale změnil snad jen maličkosti. Takže kdo na balet přijde, uvidí to, co od Louskáčka přesně čeká – vánoční strom, sníh, hrající si děti a další. V klasickém Louskáčkovi ale podle mne chybí podstatná hodnota, a tou je příběh. Chtěl jsem do naivní snové pohádky vnést hlubší význam, lidskost a uvěřitelnost,“ říká Youri Vámos.

Inspiraci našel před více než 30 lety při štědrovečerním sledování televizní verze Dickensovy Vánoční koledy. „Okamžitě jsem věděl, že to je to pravé. Hlavní dějovou linku jsme nakonec propojili s některými motivy původního Louskáčka. Diváky chceme vtáhnout do děje skrze choreografii, které oni sami snadno porozumí, a mohou tak příběh prožívat spolu s tanečníky na jevišti. Mým záměrem nebylo vytvořit balet pro nejmenší děti, ty starší už jej ale mohou ocenit, protože hovoří o reálných a důležitých věcech,“ přibližuje Youri Vámos.