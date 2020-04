Původní partnerská instituce, Národní galerie Praha, vypověděla Společnosti Jindřicha Chalupeckého spolupráci. PLATO proto pořadatelům nejvýznamnější české ceny pro výtvarné umění nabídlo prostory a produkční zázemí jako alternativu pro uskutečnění letošní výstavy.

Ta by měla být zahájena v polovině října 2020. Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována umělcům do 35 let. Finalisté 31. ročníku jsou: Jakub Choma, Anna Slama & Marek Delong, Alma Lily Rayner, Marie Tučková, Jiří Žák a Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit)