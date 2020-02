Mezi nominovanými jsou jak výrazné osobnosti pohybující se na poli zdejší kultury již dlouho, tak i jména neotřelá, takřka na počátku své kariéry.

Galavečer bude protkán hudebními vystoupeními, které slibují originální zážitek - pěvecký sbor Permoník tentokrát doprovodí hudebnici Vladivojnu La Chiu nebo kapelu The Truth Is Out There. Dále vystoupí klavírista Ivo Kahánek nebo například hudební uskupení Bratři Orffové.

Všechny nominace najdete v přiložené fotogalerii: