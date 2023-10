Dvě Thálie letos získali v sobotu v Národním divadle také umělci z Ostravy. Stanislav Šárský (1939) za celoživotní mistrovství v činohře a Tomáš Savka za mimořádný jevištní výkon. Stejné ocenění jako Stanislav Šárský převzala v ženské kategorii Daniela Kolářová.

Daniela Kolářová a Stanislav Šárský, 30. září 2023, Národní divadlo, Praha. | Foto: NDM/Kristýna Junková

„Nečekal jsem to, překvapilo mne to a jsem velmi poctěn,“ netajil Stanislav Šárský. Na jevišti Národního divadla v Praze poděkoval svým pedagogům a režisérům, s nimiž v činohře pracoval. Vyzdvihnul především Jiřího Krejčíka, Evalda Schorma a Jana Kačera a cenu symbolicky věnoval jim.

Stanislav Šárský vystudoval DAMU, kam se ale dostal až poté, co absolvoval průmyslovku, krátkou praxi v ČKD a vojnu. Jeho absolventskou rolí na DAMU byl Loupežník ve stejnojmenné Čapkově hře. „Neměl jsem v životě žádnou vysněnou roli, s pokorou jsem přijímal to, do čeho mne obsadili. Snad jen toho Loupežníka jsem si chtěl znovu zahrát, ale nevyšlo to. Ale byl jsem v té hře u nás v Ostravě aspoň vojákem Frantou,“ vzpomíná s lehkou nadsázkou.

Praha, nebo Ostrava?

Své první angažmá získal roku 1965 v Divadle pracujících v Gottwaldově. Pak mezi léty 1967–1993 působil ve Státním divadle v Ostravě, kde spolupracoval s celou řadou režisérských osobností – Janem Kačerem, Radimem Kovalem, Bedřichem Jansou, některé další jmenovitě připomněl při přebírání Ceny Thálie v Praze.

V angažmá činohry Státního divadla v Ostravě (dnešního Národního divadla moravskoslezského) prožil s krátkými přestávkami více než třicet let, zahrál si na 120 rolí českého i světového repertoáru. Krátce působil v pražském Rokoku, Švandově divadle nebo Divadle pod Palmovkou, ale vše až po listopadu 1989.

Na otázku médií, kde je jako herec doma, odpověděl: „Hraju v Ostravě a jsem ostravskej herec. Hraju v Praze a jsem pražskej herec. Narodil jsem se v Praze. Tak si vyberte.“

Druhý triumf Tomáše Savky

Pro Tomáře Savku jde již o druhou cenu za muzikálovou roli v Ostravě. Tentokrát porota ocenila jeho mimořádný jevištní výkon v roli Maxe Bialystocka v muzikálu Mela Brookse a Thomase Meehana Producenti (režie Gabriela Petráková, hudební nastudování Jakub Žídek).

Porota divadelních cen přihlédla také k jeho výkonu v kabaretu Jonáš a tingl-tangl, kde ztvárnil Jonáše (režie Jiří Nekvasil).

Obě Thálie má Tomáš Savka za role v ostravských muzikálech. První Thálii dostal za vůbec první roli, kterou v Ostravě hrál, a to Che v muzikálu Evita od Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice. Premiéra byla v březnu 2014, cenu převzal v roce 2015.

„Já jsem furt dojatej, mockrát děkuju herecké asociaci! Já jsem měl krásnou sezónu, dostal jsem do vínku dvě nádherný role, jednou z nich je taky Jonáš v představení Jonáš a tingl-tangl a tu sezónu jsem si opravdu užil. Děkuju všem svým kolegům, bez kterých bych samozřejmě tady nemohl stát - je to i vaše cena. Děkuju Národnímu divadlu moravskoslezskému do Ostravy, protože jsem tam deset let. Deset roků tam jezdím a deset roků moje krásná a úžasná žena mě v tom podporuje a vychovává sama doma naši dceru. A Zuzano – jenom jsem ti chtěl vzkázat – konečně vyrovnávám! Na Thálie je to 2:2!,“ radoval se v Národním divadle Tomáš Savka.

Zuzana Savková je bývalou sólistkou baletu Národního divadla, působila v Divadle J. K.Tyla v Plzni a poté opět v Praze v několika divadlech. S Tomášem mají dceru, Zuzana je už čtyřnásobnou matkou. A Ceny Thálie má dvě – z let 1994 (Národní divadlo) a 2010 (Plzeň).

Další ocenění

Za nejlepší výkon v činohře letos Cenu Thálie získali Karolína Baranová a Martin Pechlát. Baranová ji obdržela za ztvárnění Marie Antoinetty ve stejnojmenné inscenaci Davida Adjmiho, kterou uvedlo liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Pechlát byl oceněn za roli básníka Otto von F. z inscenace Moskoviáda, kterou hraje Divadlo X10 Praha. Cenu pro činoherce do 33 let si odnesl Viktor Kuzník z Národního divadla Brno. „Nezpychnu,“ slíbil v děkovací řeči Kuzník.

Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi obdržela scenáristka Marie Loucká, která stála za záznamy významných divadelních inscenací. Porota ocenila její široké znalosti a ochotu poradit. Ocenění její sestře předal několik hodin před ukončením své funkce generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Cenu České akademie divadelníků letos převzal český spisovatel, dramatik, scenárista a politik Milan Uhde, autor populární Balady pro banditu. Bývalému ministru kultury předal ocenění současný ministr Martin Baxa (ODS).

Jedna z nejobsazovanějších hereček Divadla F. X. Šaldy Baranová svou postavu podle poroty provádí tak, že obecenstvu podá její mnohoznačný obraz, ale i své vidění královnina tragického až tragikomického osudu, příběhu a charakteru. Vyniká hlubokým vniknutím do charakteru postavy, kterou představuje jako současnou naivní mladou dívku, rozmazlenou, rozhazovačnou, slepou k jinému světu, než je ten, který ji obklopuje.

Aktéři inscenace Moskoviáda Dušana Davida Pařízka spoluvytvářejí magický obraz kolabujícího Sovětského svazu. Pechlát jako jedno autorovo alter ego vystihuje veškerým jednáním absurdní komiku i tíseň končící epochy. Podle předsedkyně poroty Jany Paterové je Moskoviáda velmi silným komentářem války na Ukrajině.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii muzikál a opereta převzal divadelník Jiří Suchý. Spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu 1. října oslaví 92. narozeniny.

Cenu Thálie letos v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry letos získali Hana Holišová a Tomáš Savka.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství převzal František Zacharník, uznávaný profesionální režisér, libretista, herec a textař. „S brněnskou operetou a zpěvohrou jsem se rozloučil před dvaadvaceti lety,“ vzkázal publiku v pražském Národním divadle a televizním divákům Zacharník, který se nemohl dostavit z důvodu nemoci.

Holišová Thálii obdržela za titulní roli v muzikálu Marta, kterou na počest Marty Kubišové uvedla Letní scéna Musea Kampa v Praze. Podle poroty se Holišová v Kubišovou doslova převtělila, aniž by ji ovšem jakýmkoli způsobem imitovala.

Savka byl oceněn za ztvárnění Maxe Bialystocka v inscenaci muzikálu Producenti z repertoáru Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Broadwayského producenta Bialystocka Savka představil jako vilného a nemravného producenta. Thálii obdržel také s přihlédnutím k výkonu v roli Jiřího Suchého v inscenaci Jonáš a tingl-tangl, kterou má také na repertoáru Národní divadlo moravskoslezské.

V kategorii balet letos dostala Cenu Thálie jedna z nejvýraznějších osobností současné české taneční scény Helena Arenbergerová. V mužské části uspěl člen Baletu Národního divadla Matěj Šust. Za celoživotní dílo v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo získala Cenu Thálie sólová tanečnice a baletní mistryně Miroslava Pešíková, která od roku 1971 do roku 1997 působila v Národním divadle.

Již dříve prezident pořádající Herecké asociace Ondřej Kepka oznámil, že Cenu Thálie za celoživotní mistrovství udělí Herecká asociace v oboru činohry Daniele Kolářové a Stanislavu Šárskému.

Arenbergerová dostala Thálii za sólovou roli v inscenaci Where souboru 420People, společně s Václavem Kunečem se podílela i na choreografii. Duet rozehrává intimitu mezi oběma v ryze osobní taneční výpověď, bez klišé, bez anotací. Vytváří obraz plný neuchopitelného napětí z blízkosti dvou cizích lidí, a to prostřednictvím současného tance, který je pro Helenu Arenbergerovou naprosto přirozeným a dokonalým vyjadřovacím prostředkem, uvedla porota.

Šust má Cenu Thálie za roli Prince v inscenaci Popelka, kterou s hudbou Sergeje Prokofjeva uvedlo Národní divadlo Praha. Podle uměleckých kritiků je Šust již delší dobu nepřehlédnutelnou, výraznou osobností Baletu Národního divadla a svým skvělým technickým i osobitým výrazovým projevem zaujal a přesvědčil i v současné inscenaci Popelky. Jeho princ je podle poroty „sympaťák, klukovsky bezprostřední a sršící energií“.