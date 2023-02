Oba autoři si během svého života získali ve světě velkou prestiž, pojilo je přátelství a nyní se jejich mimořádné práce setkávají v jedné výtvarné síni v Ostravě.

Pavel Hlavatý: Byl vězněn za Protestkresby

Setkání v Paříži

Petr Pavliňák, šéf ostravského Výtvarného centra Chagall, měl možnost poznat Jiřího Koláře osobně. „Byl to velmi moudrý, inteligentní a vzdělaný člověk, a ještě k tomu žijící literární a výtvarná legenda. Seznámil jsem se s ním v Paříži, kde od sedmdesátých let žil a tvořil a já měl po revoluci možnost jej navštěvovat v jeho ateliéru, povídat si s ním o všem možném, a také jej sledovat při tvorbě. Když se koncem devadesátých let minulého století definitivně vracel do Čech, tak jsme jej stěhovali a naše galerie měla exkluzivní zastoupení pro Českou republiku. V této souvislosti bych se rád zmínil také o jeho ženě Běle, šarmantní a půvabné dámě, také vynikající výtvarnici, která však byla po celý život v jeho stínu a teprve na konci svého života se výrazněji prosadila na veřejnosti,“ vzpomíná na legendárního umělce Petr Pavliňák.

Slovník metod

Kolářova tvorba je mnohovrstevná, rozsáhlá a zahrnuje mnoho osobitých kolážových technik, které autor v devadesátých letech shrnul v publikaci nazvané Slovník metod. Kolář je nejenom básníkem obrazu, stejně bravurně zachází se slovy a mnohé jeho slovníkové texty jsou hravé jinotaje, které si v ničem nezadají s mnohoznačnou koláží.

Vychází kniha Skutečné zločiny na Ostravsku

Světlo, pohyb, experiment

„Milan Dobeš patří k umělcům, kteří uvedli světlo a pohyb do výtvarného umění šedesátých let 20. století. Celé Dobešovo dílo je neoddělitelnou součástí neokonstruktivního směřování, které – někdy jako jedna z dominantních tendencí, jindy jako nevyhnutelný kontrapunkt – procházejí celými dějinami moderního umění,“ napsal v úvodní studii s názvem Kontext nové senzibility v monografii o přerovském rodákovi renomovaný brněnský znalec moderního umění Jiří Valoch.

Nevšední výstava potrvá ve Výtvarném centru Chagall v Repinově ulici v Ostravě do konce února.