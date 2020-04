On-line koncert Daniela Skály, skladatele a jednoho z nejoriginálnějších cimbalistů na světě se uskuteční ve středu 15. dubna od 19 hodin.

Daniel Skála. | Foto: Anna Baštýřova

„Naše společnost jela vlakem, který pořád zrychloval. Už se řítil tak rychle, že když jsme vykoukli ven, neviděli jsme krajinu, ale jen rozmazané barevné šmouhy. A vystoupit se nedalo, už jste někdy zkoušeli vystupovat za jízdy z rychlíku? A tak se to po tolika letech stalo: vlak zastavil… Budeme mít odvahu podívat se taky ven, nebo prostě počkáme, až se to vše dá zase do pohybu?“…