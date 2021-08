Cirkulum v Ostravě-Porubě je zpět. Festival cirkusového umění začíná už v pátek

Pátý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum začne v pátek 6. srpna 2021 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a až do neděle 8. srpna 2021 představí to nejlepší, co tento druh umění nabízí.

Festival Cirkulum 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Návštěvníci se mohou těšit na čtyři scény, na kterých vystoupí hvězdy nového cirkusu i místní umělci. „Věřím, že program festivalu nadchne všechny příznivce nového cirkusu a pouličního umění. Letošní dramaturgie je víceméně evropská. Stále panují cestovní omezení a dostat sem nějakou company z jiného kontinentu není jednoduché. Přesto se nám to povedlo a máme vystupujícího i z Brazílie,“ uvedl ředitel festivalu Václav Pokorný. Návštěva ostravské Poruby. Obvod je žádanou lokalitou bez jediné ubytovny Přečíst článek › Stejně jako v minulosti i letos nebudou chybět interiérová představení v Domě kultury Poklad. Zahájí je vystoupení Cirkusu trochu jinak s názvem Konkurz. Druhé interiérové představení The Losers přiveze skupina Losers Cirque Company. Zážitek pak slibuje italské trio 3 Chefs, které vystupovalo i v proslulém Cirque du Soleil na Expo 2015 v Miláně. Vstupenky na všechna představení v DK Poklad a šapito lze zakoupit na webu cirkulum.reenio.cz. Diváci nepřijdou ani o šapito ve středovém pásu Hlavní třídy v Porubě, kde vystoupí funky klaun Hugo Miró ze Španělska, česká dvojice CoCo & LuLu a mladá cirkusová krev Cirque teen Academy z UmCirkum. Starostka Ostravy-Poruby k plánům obvodu: Chceme vlastní hřbitov s obřadní síní Přečíst článek › Tradičně bohatý bude i pouliční program. Soustředit se bude kolem kruhového objezdu Hlavní třídy a na návštěvníky čeká spousta zábavy i neskutečných akrobatických čísel. „Představí se například extravagantní žonglérská dvojice v rytmu bicích a chaosu La Sbrindola či neskutečně vtipný Mantega s barmanskou show. Zajímavou show nabídne i ostravské uskupení The Gentlemen, které vystoupí na skákací lavici a umělci budou létat až pět metrů vysoko. Ale to jsou jen některá z představení. Chystáme toho samozřejmě mnohem více, a to i na dalších scénách,“ poznamenal ředitel festivalu. Přesný program najdete na www.cirkulum.cz.

