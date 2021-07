Ostravská stand-up skupina HumorOva byla svého času jediná, jež se tomuto žánru v Moravskoslezském kraji věnovala a za pět let svého působení získala, zejména na Ostravsku, poměrně slušnou popularitu. Jak ovlivnila vládní omezení fungování skupiny a zda narušení kontinuity ve vystupování nezpůsobí její zánik? Odpovídá Ondřej Mahdal, stand-up komik a zakládající člen skupiny HumorOva.

V rámci kraje je HumorOva už poměrně známá a před pandemií vás mohli diváci pravidelně vídat ve Staré aréně. Vystupovala tam HumorOva vždy?

V úplných počátcích jsme vystupovali kdekoli, takříkajíc za pivo a párek v rohlíku. Postupně přibývalo nabídek i míst, kde jsme vystupovali. V roce 2019 už byla naše vystoupení pravidelná, jak v Ostravě ve Staré aréně, tak po celém Moravskoslezském kraji. Pravidelně jsme vystupovali také v Praze. Za těch pět let fungování jsme si našli cestu k mnoha lidem.

Čemu jste se věnoval v době, kdy nebylo možné vystupovat?

Mám výhodu, že jsem řadu let zároveň vystupoval s HumorOvou, k tomu moderoval společenské akce, brigádně rozvážel pizzu a později také vyučoval na vysoké škole. V době omezení mi zůstala alespoň ta pizza a on-line výuka vysokoškoláků. Ostatně, často se stává, že mě lidé, jimž doručuji pizzu, poznají a diví se, že jsem při vystoupení, které zhlédli, nekecal a jsem skutečně „pizzař“.

Zakládající člen skupiny HumorOva, stand-up komik Ondřej Mahdal.Zdroj: HumorOva

Jak to s HumorOvou momentálně vypadá? Existuje?

HumorOva stále existuje a je možné si u nás objednat soukromé vystoupení, nebo moderování. Pravidelně však momentálně nevystupujeme. I když teď došlo k určitému rozvolnění, není léto právě ideální dobou pro tento typ vystoupení. Stand-up je intimnější a patří spíše do uzavřených prostor a komornějšího prostředí. Těšíme se, až zase bude možné vystupovat za běžných podmínek, bez omezení.

Začnete tedy opět vystupovat na podzim?

Na podzim loňského roku, kdy v rámci HumorOvy nejčastěji probíhala vystoupení s názvem Mahdal & kolegové, jsme měli v plánu turné. To se však kvůli nastaveným omezením, bohužel, nemohlo uskutečnit. Nejsem si jistý, zda se situace nebude opakovat a zda je správné lidem slibovat, že to určitě rozjedeme na podzim, který se zdá velice nejistý. Jak to bude dále, je opravdu velký otazník. Až však tato nejistota pomine, vystupovat určitě zase začneme. Bude to jiné a bude to velké. Lidé se mají na co těšit.

Na závěr, jaký je podle vás vlastně stand-up?

Smyslem stand-upu je zkrátka lidi pobavit a pokud chtějí, zapojit je do dialogu. Osobně vše stavím na tématech, v nichž se lidé vidí, na životních situacích, které všichni zažíváme. Vztahy, práce, mzda a podobně, to jsou témata, která se týkají nás všech. Ne vždy jsou životní situace vtipné, ale pokud to negativní odlehčíme, přehodíme do vtipu, pak to lidi baví, protože stand-up je vlastně opisem života.

Zuzana Čtvrtlíková