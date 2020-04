Skladateli, jenž otextoval největší hity Marie Rottrové Řeka lásky nebo Skořápky ořechů, ale v posledních měsících do zpěvu moc nebylo. Více než ve vyprodaných koncertních sálech se totiž pohyboval po těch nemocničních.

Charimastický písničkář a skvělý textař, rodák z Přerova, který je ale neodmyslitelně spojen i s Ostravou, ovšem i přes těžké životní období, kterým si prošel, neztrácí ani v koronavirové době svůj pověstný optimismus.

Jaroslav Wykrent je bojovník, a přestože v roce 1999 prodělal sérii mozkových příhod, dokázal se vrátit zpět na pódium.

Před dvěma lety oslavil v rodném Přerově spolu s publikem své pětasedmdesáté narozeniny a ještě donedávna koncertoval s kapelou In blue. V posledních měsících ale svádí boj s vážnou nemocí.

„Po všech zdravotních problémech, které mě v poslední době postihly, jsem pevně věřil, že se zase dám lidsky dohromady natolik, že loňské srpnové vystoupení na čtvrtém ročníku festivalu Folk na konci léta nebude poslední muzikantskou akcí mé maličkosti s kapelou In blue - v což jen tak mimochodem věřím pořád,“ říká Jaroslav Wykrent.

Skladatel se podle svých slov těší na další muzikantské výzvy.

„Už v době, kdy mě na různých odděleních olomoucké a přerovské nemocnice dávali všelijak do poměrně pojízdného stavu, za což všem tamějším doktorům i sestřičkám z celého srdce děkuji, jsem sám sobě slíbil, že jednak dotočím čtyři songy (kvůli nemoci už dlouho ležící ladem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc) a jednak se „live“ vrátím do ostravského klubu Heligonka Jarka Nohavici,“ dodává (snímky z klubu ve fotogalerii níže - pozn. redakce).

To první se mu už, i když na poslední chvíli, podařilo.

„To druhé mi prozatím zhatil Covid-19. Nicméně: tak, jako jsem si kdysi před léty nenechal zruinovat život sérií mozkových příhod, nehodlám přenechat rozhodování o svém budoucnu, alespoň pokud to jenom trochu půjde, ani nějakému „blbému čínskému viru.“ A to samé, jestli dovolíte, doporučuji vám všem. A to i přesto, že bohužel nejen v nejbližších dnech bude asi spousta věcí kolem nás jiná, než bývala předtím…,“ uzavírá známý umělec.