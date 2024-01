Colours 2024 opět s Kravitzem, teď je poslední šance na levnější vstupenky

Už jen posledních pár dní je k dostání limitovaná edice vstupenek na Colours of Ostrava 2024 za aktuálně nejnižší možnou cenu. Návštěvníci 21. ročníku, který se letos koná 17. až 20. července, zažijí koncerty takových hvězd, jako jsou Lenny Kravitz, Sam Smith, Queens of the Stone Age, James Blake či Khruangbin.

Reportáž ze zákulisí Colours of Ostrava, 23. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková