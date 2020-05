Šestnáct dílů třetí série a v každém průměrně dvě písničky. Za originálními a přímo pro pořad vznikajícími texty stojí režisér a jeden ze stěžejních tvůrců DějePICu Roman Motyčka. „Do textů dávám informace. Písničky mají buďto funkci shrnující nebo děj posunující. Dětem se díky melodiím líp pamatuje, co se vlastně dělo,“ pozoruje.

Aby napsal slova, která mají váhu a opírají se o pravdivé dějinné dění, musí režisér věnovat dost času poctivému samostudiu. Bohaté podklady včetně nejšťavnatějších detailů a historek mu připravuje také dramaturg a spoluautor Martin Červenka. A někdy využijí i znalostí odborného poradce, děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity a historika Roberta Antonína.

„Písničky jsou fajn. Když děti odcházejí z natáčení ve studiu, které je součástí každého dílu, často si pobrukují,“ líčí dramaturg Martin Červenka. Zaslechne-li v takovou chvíli třeba refrén: Hóóóří nááám divadlo, šálalala, je to pro něj jednoznačný signál, že děti dávaly pozor. „A že si odnášejí nějakou znalost. V tomto případě konkrétně tu, že jsme si kdysi postavili Národní divadlo a to nám nešťastně vyhořelo. Znamená to, že písnička splnila svůj účel.“

V nové sérii dojde na zpěv opravdických legend – zazní songy v podání Jana Lucemburského, Jana Nepomuckého či Jana Husa, na jehož počest bude sbor v písni deklamovat: „Jenda Husů, to je naše hvězda, Jenda Husů, naději nám dnes dal, Jenda Husů, ten jen pravdu hlásá, Jenda Husů, to je naše spása!“

Invence a hravost, s níž režisér přistupuje k textům písniček, herce baví. „Zvykli jsme si na jazyk, který pan režisér používá. Už to není takový šok, když máme knížeti Rostislavovi říct Rosťo. Nebo když si Cyril a Metoděj říkají normálně bráchové, ne bratři. Familiární oslovení dodá textu, který by mohl být vážný, odlehčenost a příjemnější fazonku,“ pochvaluje si herec a student 6. ročníku herectví na ostravské konzervatoři Vít Hofmann.

O melodie se stará zvukař a muzikant Jakub Krajíček. Většinu skladeb píše DějePICu na míru. A pak je v každé řadě několik výjimek, kdy se autoři rozhodnou přetextovat některou ze známých skladeb české pop music. „Pan režisér je pravověrný rocker, byl by nejradši, kdyby všechno znělo jako AC/DC nebo Motörhead. Ale já myslím i na děti. Snažím se žánry střídat. Takže ve třetí řadě je taky hip hop, R'n'B, pop. V minulých sériích byly i lidovky, které ovšem dostaly rockový kabát.“

Natáčení hraných scének pořadu by se mělo za ideálních okolností rozeběhnout přes léto. Na podzim je v plánu natáčení ve studiu v Radvanicích, kam si moderátor Tomáš Jeřábek zve historické postavy do své talk show, jíž přihlížejí žáci a studenti škol. Ve vysílání uvidí diváci ČT Déčka DějePIC III. v roce 2021.

Jana Fabianová