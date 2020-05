Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě otevřelo pokladnu

V Divadle Jiřího Myrona byla v pondělí 27. dubna 2020 znovu otevřena prodejní pasáž. Otevřeno zde bude od 8 do 17 hodin od pondělí do středy, ve čtvrtek pak od 8 do 15 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň