A na co se mohou děti těšit? Umělci a technici DLO pro ně připravili opět zajímavé, krásné, milé, fantastické i dobrodružné pohádky, které mají na svém téměř stálém repertoáru.

Podle Lucie Mičkové z DLO za leden divadelní představení (bez 31. ledna) zhlédlo 8 761 uživatelů. Číslo bude pravděpodobně větší, protože za počítačem vždy sedí více zájemců.

Co tedy loutkáři připravili v únoru?

7. února od 17 hodin si mohou zájemci naladit pohádku Víta Peřiny v režii Václava Klemense – Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.

14. února to bude pohádka z pera Karla Čapka, Karla Františka Tománka a Marka Zákosteleckého s titulem Dášeňka. Scénografie, režie, loutky a kostýmy pocházejí z dílny Marka Zákosteleckého v dramaturgii Daniely Jirmanové.

Zdroj: Josef Zajíc

21. února se bude vysílat příběh Plasťáci útočí. Jde o sci-fi, ale starší děti již ví, že odhozené výrobky z plastů jsou nebezpečné jak fauně, tak flóře na celé Zemi. Příběh napsal Pavel Gajdoš a Marek Pivovar. Režie se ujal Pavel Gajdoš.

28. února bude na programu pohádka O blýskavém prasátku. Ester Stará a Martina Matlovičová napsali něžnou pohádku o tom, co je štěstí. Režíruje Václav Klemens.

Divadlo loutek prostřednictvím svých zaměstnanců je aktivní i mimo hlavní činnost divadla. O prázdninách pro děti pravidelně připravují PIMPRLÉTO, tvořivé loutkářské worshopy, nedělní představení v amfiteátru a také koncerty pro děti i dospělé.

Pravidelně od roku 1995 pořádají loutkářské festivaly s názvem Spectaculo Interesse. Ty se konají vždy co dva roky. Poslední 13. ročník mezinárodního loutkářského festivalu se konal od 29. září do 4. října 2019. Na rok 2021 se chystá 14. ročník, a to v termínu od 3. do 8. října.