Jak jinak oslavit pět let existence než významným počinem. Divadlo Mír se toho drželo doslovně a v těchto dnech vydává unikátní publikaci. Na 344 stranách si přečtete o všech důležitých mírových událostech, inscenacích, projektech, natáčeních, o hercích, ale také o lidech za oponou. Nechybí ani nikdy nezveřejněné historky a vzpomínky ze zákulisí, které jsou popsány s humorem fanoušků Divadla Mír a Tří Tygrů vlastním.

Autorem knihy je redaktor Deníku, překladatel a příležitostný spisovatel Petr Jiříček a autorem fotografií dvorní fotograf, PR manager, grafik a copywriter Divadla Mír Jan Lipovský.

VIDEO: Kozub vyprodal O2 arenu a přidává další termín. Jeho pozvánka vás dostane

Petr Jiříček díky své dlouholeté novinářské praxi popsal „zvenčí“ všechny důležité milníky Divadla Mír. Pátral v archivech, v médiích a vedl rozhovory nejen s Mírotvůrci, tedy zástupci Divadla Mír, ale také s důležitými osobnostmi ostravského kulturního života. Čtenářům a fanouškům tak přinesl ucelený příběh ve třech hlavních částech – kamenné divadlo, mírotvůrci a digitální jeviště.

Odhalení á la Čuba

Jan Lipovský je součástí Divadla Mír a Tří Tygrů od samého počátku, a tak celou existenci těchto ostravských fenoménů zaznamenává na svůj fotoaparát. Díky tomu je obsah z velké části věnován též fotografiím a kniha je tak velmi vizuální. Grafickou úpravu a sazbu knihy zpracoval David Valehrach.

Drsné Sin City? S krotitelem Tygrů Albertem Čubou nejen o tom, jak vidí Ostravu

„Kniha obsahuje velké množství fotografií a je velmi luxusně zpracovaná, takže by neměla chybět v knihovně každého mírumilovného fanouška,“ říká principál a zakladatel Divadla Mír a Tří Tygrů Albert Čuba, který vydání knihy fanouškům představil ve videu s humorem sobě vlastním. Nechybí zcela náhodné nalistování hned několika jeho fotografií či upozornění na „jebaka“, to vše doprovozeno několika „prvotřídními“ efekty.

Zdroj: Youtube

Nic nezůstalo tabu

Sepsání knihy bylo pro Petra Jiříčka podle jeho slov jedná velká jízda. „Fanouškům této zábavné skvadry asi netřeba připomínat, jak snadno je lze přivést k slzám smíchu. A když všechny ty zábavné historky zpracováváte a snažíte se je podat co nejvýstižněji, je to umocněno dvojnásob,“ říká autor a prozrazuje některé pikantnosti z procesu vzniku.

Kozub je nealko! Divadlo Mír má své pivní speciály, vaří se v Ostravě

„Například když jsem volal Štěpánu Kozubovi ohledně rozhovoru, zvedl to se slovy: vydržte, právě močím. Ano, ano, už to bude. Teď takzvaně okapávám. Tak jsem tady, co byste potřeboval?“ popisuje Petr Jiříček bezprostřednost herců, ale i lidí ze zákulisí, kteří si nenechali vůbec nic pro sebe. Hercům tak „naložila“ nejen jejich uklízečka.

To nejlepší z pětileté historie Divadla Mír lidé naleznou v právě vycházející 344 stránkové knize Divadlo Mír: Pět let.