Jakkoliv se pojmy jako konverzační komedie a skupinová terapie mohou někomu zdát nudné, od prvních minut představení bylo jasné, že diváci se rozhodně nudit nebudou. Skupina čtyř mužů, které spojilo stejné trápení, se totiž nepřišla do kostela knězi jen stroze vyzpovídat ze svých hříchů.

Původní text originální hry, kterou pod názvem Irská kletba napsal newyorský dramatik Martin Casella, totiž kmenový režisér Divadla Mír David Vyhnánek upravil na míru ryze českým (či chcete-li ostravským) podmínkám.

A pak už jen stačilo, aby se jeho dialogů chopilo zkušené trio ze slavné čtveřice Tří Tygrů ve složení Albert Čuba, Vladimír Polák a Robin Ferro, společně s další úžasnou dvojkou parťáků - Bořivojem Čermákem a Michalem Sedláčkem – a doslova herecký koncert pětice mužů byl na světě. Být vysílaný na jejich kanálu YouTube v době pandemie, zcela jistě by opět zboural rekord ve sledovanosti.

Fanoušci v Česku stále ještě ne zcela standardního humoru (což na druhou stranu dělá z Divadla Mír další fenomén moravskoslezské metropole) se zkrátka mají na co těšit. A to i přesto, že tentokrát v představení nevystupuje další velká hvězda souboru Štěpán Kozub. Ten ovšem premiéru představení v sobotu 11. listopadu 2023 uvedl.

A o čem hra je? O sexu. O tom, o čem se normálně nahlas nemluví, tedy pokud s trojkou v žíle nehrajete někde na chatě se známými Na pravdu, nebo nejste na pyžamové párty, či neležíte na křesle u sexuologa anebo gynekologa.

Právě sexuální téma totiž protlo cesty právníka, policisty, studenta, pokrývače a kněze v chrámu Páně. Ale o Bohu se mluvit nebude. Inscenace zcela jistě není vhodná pro děti, jak ostatně upozorňují i sami autoři, jelikož obsahuje vulgární výrazy. Na druhou stranu je (možná) velmi vhodná pro mladé, kteří toho ještě o sexu zatím moc neví, i pro starší, kteří by si ho rádi chtěli okořenit.

A nebo můžete přijít prostě se jen tak zasmát neuvěřitelně vtipným a duchaplným monologům, rozhovorům, slovním přestřelkám a hereckým výstupům. Opět jsou zahrány tak civilně a uvěřitelně, že si budete myslet, že o žádné divadlo snad ani nejde, aspoň ne ve smyslu: „Oni to snad ani nehrají! Ještě, když si nechali ta jména: Josef Polák, Štěpán Čuba, Richard Čermák a Karel Sedláček…“

Na atmosféru uvedení premiéry hry Česká kletba se můžete podívat ve fotogalerii výše. Další podrobnosti k samotnému představení najdete na webových stránkách Divadla Mír zde. Na závěr ještě zbývá dodat, že v roli kněze s Robinem Ferrem alternuje rovněž skvělý herec Ondřej Malý.

Další listopadové divadelní premiéry v Ostravě

V sobotu 11. listopadu se dočkalo své ostravské premiéry ještě jedno divadelní představení, a to z repertoáru Národního divadla moravskoslezského (NDM). Divadlo Jiřího Myrona uvedlo dílo s názvem Bez roucha. Opět se jedná o konverzační komedii, tentokrát z pera britského dramatika Michaela Frayna. V režii šéfa činohry NDM Vojtěcha Štěpánka hrají Petra Kocmanová, Vojtěch Johaník, Robert Finta, Sára Erlebachová, Petr Houska, Kateřina Breiská, Jiří Sedláček, Vladimír Čapka a Magdaléna Kubatková.

Autor, Michael Frayn, měl někdy v roce 1970 sledovat večerní představení jiné ze svých her, ovšem nikoli z hlediště, ale ze zákulisí. A napadlo ho, že to, k čemu dochází v pro diváka běžně nepřístupném prostoru, může být daleko víc vzrušující než to, co se odehrává na jevišti. A tak vznikla veselohra Bez roucha (Noises Off), která byla poprvé uvedena roku 1982. O deset let později se dočkala také filmové podoby.

Už tento týden, ve čtvrtek 16. listopadu, čeká Ostravu také další významná kulturní událost, a to premiéra Čajkovského baletu Labutí jezero. Uvede ho divadlo Antonína Dvořáka v choreografii Youriho Vámose. Druhé obsazení se představí v sobotu 18. listopadu.

A na konci měsíce, 29. listopadu, se diváci mohou těšit na původní muzikál Interview, napsaný pro komorní scénu Divadla „12“. Ve vyčpělém rozhlasovém pořadu se zkušenému moderátorovi střídají hosté jako na běžícím páse. Rozhovory se pro něj staly směsí rutiny s nudou a lehkovážností. Do té doby, než k němu do studia usedne neznámá žena. Muzikál vznikl na míru přímo pro NDM. Vůbec poprvé se souborem muzikálu autorsky spolupracuje renomovaný brněnský hudební skladatel Zdeněk Král. V režisérském křesle se také poprvé objeví Marek David, který je zároveň i autorem námětu. Scénář a texty písní napsal Tomáš Novotný. Hrají Veronika Boráková a Tomáš Savka.

