Místo tradičního galavečera uvidí inscenaci inspirovanou slavnou novelou Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Unikátní společný projekt všech souborů NDM připravuje tým pod vedením šéfa činohry Vojtěcha Štěpánka pouze pro pět zářijových večerů v Divadle Antonína Dvořáka.

Premiéra bude v pátek 4. září 2020 od 18.30 hodin, reprízy pak 5., 8. a 9. září od 18.30 a v neděli 6. září v 16 hodin.

Za diváky do ulic

Ještě předtím ale všechny čtyři soubory NDM vyrazily za svými diváky do ulic Ostravy. Doprovodný program začal v sobotu 29. srpna 2020 a potrvá až do neděle 6. září.

„Program začíná v sobotu v 15 hodin pohádkou Johanka vypravuje, na kterou můžete se svými dětmi vyrazit do Ateliéru NDM (na rohu ulic Milíčovy a Čs. legií). O půl hodiny později začne na prostranství před OC Karolina muzikálový koncert: Hity ze světových muzikálů zazpívají Hana Fialová, Tomáš Savka, Martina a Lukáš Vlčkovi, zahraje Big band NDM. V neděli 30. srpna v 15 hodin bude na Černé louce. Otevřena unikátní herní trasa Bídný havíř – Skryté příběhy, která je doprovodnou aktivitou Pohádky o bídném havíři. Balet potkáte ve čtvrtek 3. září dopoledne v tramvaji a na zastávkách MHD ve směru od hlavního nádraží, opera bude zpívat z oken Divadla A. Dvořáka a s činohrou můžete v neděli 6. září posvačit. Přijďte také na prohlídky Divadla Antonína Dvořáka. Program v ulicích a prohlídky jsou zdarma, symbolické vstupné zaplatíte pouze za pohádku v Ateliéru,“ zve na bohatý program mluvčí NDM Šárka Swiderová.

PROGRAM

Neděle 30. srpna

DIVADLO DĚTEM aneb NEDĚLNÍ ODPOLEDNE NA ČERNÉ LOUCE

15, 15.45 a 16.30 hodin – Ukázky z inscenace Pohádka o bídném havíři. Na první z představení naváže slavnostní otevření herní trasy Bídný havíř – Skryté příběhy. Jedná se o procházku centrem Ostravy, dlouhou 2 km a trvající přibližně hodinu, vhodnou i pro rodiče s kočárky. Pro její absolvování stačí jen chytrý telefon a bystrý postřeh. Chcete-li absolvovat trasu, odkaz a technické informace najdete na webu NDM nebo na www.skrytepribehy.cz či v mobilní aplikaci pro Android a iOS s názvem Skryté příběhy.



Ťukám, ťukám na dřevo… (workshop pro děti – připravil Ateliér NDM)

17.30 hodin – Pavel Helebrand: Ó, ZOO!

Muzikál o zvířatech, malém srnečkovi a velké lásce



Čtvrtek 3. září

BALET V ULICÍCH OSTRAVY aneb POTKÁTE NÁS, KDE TO NEČEKÁTE

9 a 14.30 hodin – Soubor baletu NDM s Dopravním podnikem Ostrava a nadačním fondem KŘÍDLENÍ připravuje jízdu tramvají s názvem Na balet s Tyrkysovou jízdenkou. Kupte si Tyrkysovou jízdenku Sraz na ostravském hlavním nádraží.



Pátek 4. září

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA VÁS VÍTÁ ZPĚT

15.45 a 16 hodin – Komentované prohlídky Divadla Antonína Dvořáka. Přihlaste se prostřednictvím rezervačního systému na jednu z deseti komentovaných prohlídek a podívejte se hezky z blízka na, pod a nad jeviště i do technického a provozního zázemí. Přitom si můžete vyzkoušet divadelní líčení či některý z kostýmů. Prohlídky budou začínat na schodišti před budovou Divadla Antonína Dvořáka a budou trvat podle vybraných termínů 1,5 až 2 hodiny. 16, 16.30, 17 a 17.30 hodin – Slavné operní árie aneb Operní orloj v oknech Divadla Antonína Dvořáka



Sobota 5. září

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA VÁS VÍTÁ ZPĚT

16, 16.30, 17.00 a 17.30 hodin – Slavné operní árie aneb Operní orloj v oknech Divadla Antonína Dvořáka



Neděle 6. září

ČINOHERNÍ BRUNCH aneb NETRADIČNÍ SETKÁNÍ S HERCI NDM

9.45 a 10 hodin – Komentované prohlídky Divadla Antonína Dvořáka! Součástí vybraných prohlídek bude i krátké divadelní představení Činoherního studia NDM. Představení proběhnou v sobotu 5. září po prvním bloku prohlídek v 15.30 hodin a v neděli 6. září v 11.30 hodin.

10 hodin – Brunch před Divadlem Antonína Dvořáka aneb Přines si svůj štrůdl.

Netradiční setkání s herci činohry NDM.



*V případě nepříznivého počasí se venkovní akce nekonají.

Nadčasové dílo

Slavná novela Jeana Giona z roku 1953 Muž, který sázel stromy vypráví o muži, který se rozhodl zachránit planetu tím, že bude sázet stromy. Sázel stromy (naději) a vypěstoval štěstí. NDM po ní sáhlo zcela záměrně.

„Byl to tíživý pocit z komplikované celosvětové pandemické situace, která tolik ovlivnila a dosud významně ovlivňuje naše životy. A spolu s tím pak naše touha tomuto pocitu čelit. Dnes je moderní a ‚cool‘ říkat, že vše bude v pořádku, všichni se budeme mít lépe, materiálněi technicky… Složitá doba nám do tváře vmetla otázku: ‚Opravdu? Jen počkejte!‘ A my můžeme odpovědět jen: ‚Ano, SNAD už se budeme mít lépe…‘ Proto jsme ke zpracování – na důkaz tohoto našeho přesvědčení – vybrali právě text novely Muž, který sázel stromy. Jedná se o zcela výjimečný příběh, v němž se téma naší doby zrcadlí jako v málokterém jiném literárním díle. Příběh o muži, jenž svou neutuchající pilnou prací dokáže vrátit do vyprahlé, opuštěné, vody prosté a větrem bičované krajiny život tím, že po několik desetiletí každý den sází stromy. Beze snahy získat veřejné uznání a obdiv,“ řekl dramaturg Adam Gold.

Pastýř Elzéard Bouffier

Giono napsal Muže, který sází stromy po 2. světové válce, kterou sám prošel; byl zatčen za podněcování veřejnosti proti válce, ale paradoxně po skončení války obviněn z kolaborace s vichistickým režimem a měl zákaz publikovat. V roce 1953 ho vyzval jeden nakladatel, aby napsal krátký příběh o setkání s člověkem s nejryzejším charakterem.

Giono vytvořil příběh o pastýři Elzéardu Bouffierovi, jemuž se podařilo sázením stromů doslova vyléčit celý kraj. Autor byl tak přesvědčivý, že když se nakladatel dozvěděl, že hrdina je smyšlený, vyčetl mu to. Giono mu ale napsal, že nepsal příběh o tom, jak se setkal s člověkem s nejryzejším charakterem, ale o tom, jaké by setkání s ním mohlo být.

O rok později text vydalo nakladatelství Vogue v USA pod názvem Muž, který zasadil naději a sklidil štěstí. Příběh uchvátil širokou čtenářskou veřejnost, stal se doslova biblí nově se rodícího celosvětového hnutí za ochranu stromů a snahy o ekologické myšlení.