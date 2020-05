Za dobu své dosavadní sedmnáctileté existence si našel tisíce domácích i zahraničních příznivců. Jeho prolog vždy patřil Ostravě, která je rodištěm Jiřího Kráčalíka, ředitele a zakladatele festivalu. Bude tomu tak i letos?

Jak prožíváte současné dny, zvláště vy, zakladatel festivalu, člověk, který je neustále v pohybu a doma určitě dlouho nevydržíte?

Ano, je to moc smutné. Zrovna nedávno jsem měl letět na trek do Pákistánu, kde jsem chtěl připravit další ze svých filmových dokumentů. Původně mělo být v naší výpravě osm lidí. Ale vím, co se kolem nás děje, takže to chápu, čili jsme to zrušili. Situace, kterou prožíváme v těchto dnech, je opravdu atypická. Mám-li být upřimný, těžko jsem si představoval, že po roce 1989 může něco podobného ve světě nastat. Marně vzpomínám, když mi babička vyprávěla, co zažili naši předkové ve válečných utrpeních. Ale věřím, že naše planeta má na to, byť hodně zanedbaná. A kdoví, možná kdosi nám nastavil varovný prst, ale z této kalamity se určitě dostaneme…

Co letošní ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Uskuteční se na podzim?

To je velmi složitá otázka, na kterou vám nemohu bezprostředně odpovědět. Už teď nevíme, pokud festival proběhne, do kolika měst se dostane. Vždyť nevíme, které kulturní domy, zejména v malých městech, kam přicházíme za svými diváky, tu současnou krizovou situaci přežijí. Samozřejmě bychom byli rádi, abych jich bylo co nejvíce.

Co pro to vy sám se svým malým festivalovým štábem můžete udělat?

Samozřejmě, že se snažíme, co můžeme. Ale je stejně úžasné, že navzdory koronaviru k nám putují desítky soutěžních snímků z celého světa, které nejsou o nic méně atraktivní, než ty v minulých letech, a to je pro nás báječná zpráva. Dokonce se vyskytly různé posměšky, jak už to chodí v „naší kotlině“, že nám mnozí nezávidí, protože tyto snímky musíme velmi důkladně „dezinfikovat“.

Takže buďme konkrétní, věříte, že osmnáctý ročník festivalu zahájíte opět letos na podzim v moravskoslezské metropoli?

Moc bych si to přál, už proto, že návštěvníky našeho festivalu tvoří z velké části sportovci, cestovatelé, kteří prošli mnohými zeměmi naší zeměkoule. Ti se jen tak nezaleknou, věřím, že současná karanténa už bude v té době za námi. A proboha, pokud budou zavřeny hranice, o to více zvu všechny zájemce, ať si užijí alespoň na plátně všechny krásy a divy světa.