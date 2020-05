"Programovou nabídku zatím omezuje na jednu projekci denně, vždy v 19 hodin večer. Kromě toho je kino i nadále zapojeno v celorepublikovém projektu Moje kino LIVE, který nabízí zážitek společného sledování z pohodlí domova. Online projekce probíhají denně od půl deváté večer a vstupenky lze zakoupit pouze online," uvedla dramaturgyně Artu Klára Šebestová.

V prvních čtrnácti dnech nabídne kino Art hojně navštěvovaný dokument V síti, mysteriózní thriller Maják a krimi komedii Gangsteři.

Pokladnu DKMO mohou diváci využívat od pondělí do pátku od desíti dopoledne do sedmi do večera, o víkendech je pokladna zavřená. Podrobnosti k vracení či výměně vstupenek jsou uvedeny na webu Domu kultury města Ostravy.

Diváci se mohou těšit také na netradiční romantiku Psi nenosí kalhoty, guatemalské drama Chvění a řadu novinek, které v kinech zatím neměli možnost zhlédnout, jelikož se jejich premiéry kvůli nouzovému stavu odložily, případně proběhly online.

"Jedním z takových snímků je rumunská krimi Kanáři vzdávající poctu klasickému filmu noir. Mezi filmové novinky dále patří slovenská road movie Afrikou na pionýru, gruzínská queer romance Dokud se tančí nebo ruské drama Vysoká dívka," láká na program Šebestová.

"Aktuálně je na 20. května naplánována i cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka o Zakarpatské Ukrajině a 23. června proběhne v Domě kultury města Ostravy talk show Adély Elbel," doplnila Šebestová s tím, že mnoho květnových a červnových akcí však bylo přesunuto na podzim.

Veškerý program bude probíhat za odpovídajících bezpečnostních opatření, ke kterým patří například omezená kapacita, povinné rozestupy mezi diváky, roušky či jiná ochrana dýchacího ústrojí, pravidelná dezinfekce prostor a dezinfekční prostředky na ruce pro všechny příchozí.