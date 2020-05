Ke změně názvu kapely i k aktuální tvorbě a situaci se vyjádřil bubeník Michael Gacek. „Sækədʒəwiːə (čti sakadžavia) byla fonetická transkripce indiánského jména Sacagawea, takže Saca je vlastně jen takové zjednodušení. Dohodli jsme se tak, protože jsme chtěli, ať si nás lidé mohou snadněji vyhledat na internetu – ať pro ně není problém se dostat ke klipům na YouTube nebo k písničkám na Spotify. Na tvorbu to nemělo vliv, ta se přirozeně vyvíjí bez ohledu na název,“ tvrdí Gacek a doplňuje, že kapela má sice svou základnu samozřejmě v Ostravě, ale hraje všemožně, kde jen může, když může.

Podle slov kapely je dneska poměrně těžké prorazit – hudebních skupin je mnoho a lidé nechodí objevovat do klubů ty nové. „Je to boj, ale řídíme se heslem, že pro dobrou hudbu je vždycky místo,“ tvrdí optimisticky bubeník kapely Saca.

O čem je vlastně nový singl Second One, který originálně pracuje s českými i anglickými slovy? A proč je vlastně dvojjazyčný? „Zpěvák Matěj nejprve napsal anglický text, a jestli si dobře vzpomínám, navrhnul jsem mu, jestli nechce zkusit i českou variantu, ať se můžeme rozhodnout. On ještě tentýž večer přišel s českým textem, ale nechal půlku tak a půlku tak. Second One jsme nahráli letos, ale složili jsme ji před více než třemi lety – v té době jsem se hodně přimlouval za české texty v kapele,“ popisuje Michael Gacek.

Časem kapela pochopila, že pro ni bude přirozenější cestou tíhnout k anglickým textům, jelikož pro zpěváka Matěje Vašíčka je americká kultura stěžejní, nicméně nový singl potvrzuje, že Saca se nebrání ani výjimkám. Když je ta správná chvíle a inspirace.

Text má poté podat úplně jednoduché poselství. „Second One vypráví o tom, že my jako jednotlivci často sami nevíme, co chceme, a je na nás vyvíjen tlak na zařazení do určitého systému. Což nemusí být vždy špatně, protože ten systém funguje,“ tvrdí Gacek.

V závěru kapela poutá na další tvorbu, přestože momentální situace nedovoluje představit ji blíže živě. „Naše domluvené nebo rozjednané letní akce se buď rovnou přesouvají na další rok, nebo je organizátoři zatím neruší a doufají, že se nakonec uskuteční. Ale co se týče tvorby, tak chystáme další videoklipy, ve zkušebně podrtíme nové skladby a jakmile budeme připraveni, domluvíme si další nahrávání ve studiu. Další singl můžete očekávat velmi brzy!“