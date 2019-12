Rodačka ze zdejšího regionu, která je populární nejen u nás, ale i v sousedním Polsku, Deníku poskytla rozhovor.

Jste maminkou synka, který se narodil před pěti měsíci. Co pro vás budou znamenat první Vánoce v roli matky a víte už, jak je případně prožijete?

Prožiju je jako vždy v kruhu nejbližších, na to si nedám sáhnout! (smích) Zbožňuju Vánoce a symbolizují pro mě právě čas strávený s rodinou, bez stresu, bez práce, telefonu, hádek má to být hlavně fakt v lásce a v klidu, i kdyby se měl kapr trochu připéct a dárky nebyly perfektně zabalené.

V prosinci vystoupíte s Janáčkovou filharmonií Ostrava v komorním cyklu Ukolébavky. Nabízí se otázka, jestli už svému synovi zpíváte, nebo se k tomu teprve chystáte…

Projekt Ukolébavky mého bývalého kapelníka Honzy Lstibůrka jsem nazpívala už vlastně pár let zpátky. Letos se to podařilo zorganizovat, a k tomu koncert s Janáčkovou filharmonií! Mezitím jsem se stihla stát mámou. Jsou to autorské ukolébavky dua Lstibůrek&Král, jsem zvědavá, jak to s filharmonií vyzní! Zpívala jsem to zatím jen jednou ve studiu, těším se na živé provedení. Svému malému zpívám spíš podvědomě a vymyslím spontánně nějaké jednoduché melodie a slova o tom, že se jdem třeba koupat. Žádné kompozice to nejsou, děje se to asi přirozeně, moc nad tím nepřemýšlím.

Jste velmi oblíbená nejen u nás, ale i v Polsku. Liší se nějak vaši fanoušci třeba temperamentem při koncertech?

Liší, ale nerada házím do jednoho pytle podle národnosti, ono je to individuální. Je ale pravda, že Poláci jsou větší koncertní cestovatelé a jsou ochotni dojet na koncert za mnou třeba i do Čech. Čecha v Polsku na koncertech moc nepotkáte. Češi mají trochu familiárnější přístup, Poláci zase dokážou svůj idol až glorifikovat. Já jsem ale vděčná za každého fanouška mé hudby a nepřipisuji větší váhu tomu, zda je to Polák, Čech nebo Slovák.

Chystáte nějaké nové projekty, nová cédéčka, videoklipy a další hudební projekty pro příští rok?

Snažím se a makám, co to jde. (smích) Ted jsme ukončili turné Málo se známe po českých divadlech. Sedmého prosince nás čeká jedinečný velký koncert se symfonickým orchestrem v Praze. Co přinese příští rok, to uvidíme. Bude záležet na tom, jak se mi podaří skloubit práci a starost o miminko. Zatím to jde skvěle, v létě chystáme koncertní sezonu, ale jak se mezi tím bude dařit tvorbě písniček? To se nechám spíš sama mile překvapit než něco očekávat, a pak být třeba zklamaná, že to nebudu stíhat. Jsou teď jiné věci, které je důležité sledovat a užívat si jich, než rychle utečou.

Tento víkend si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Jak tuto událost vnímáte, byť jste ještě sama tehdy nebyla na světě?

Jak říkáte, nebyla jsem na světě, avšak uvědomuji si, jak úžasný dar moje generace dostala. Za dar svobody jsem obrovsky vděčná a neberu ho jako samozřejmost. Proto je důležité hlídat naše představitele, aby si nedělali, co se jim zlíbí, a byli zodpovědní a čestní. Což se bohužel neděje, tak je třeba se ozývat. Svoboda je důležitá hodnota a je potřeba o ni pečovat.