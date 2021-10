Archivní knihovna disponuje bohatým knižním fondem historických publikací a novin. Její počátky spadají do roku 1923, kdy byl městský archiv založen. V závěru roku 2020 zpracováno celkem 57 013 svazků. Zájemci zde nalezli 40 521 knih, 9 058 svazků časopisů a 7 434 svazků novin.

V rámci festivalu se zájemci mohli podívat, co všechno kromě knih knihovny ukrývají.

Deset různých knihoven se letos spojilo a na úterý 5. října připravilo už pátý ročník Festivalu ostravských knihoven. Do programu se zapojil i Archiv města Ostravy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.