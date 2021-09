SOBOTA 9. října Klub Atlantik: 10 až 13 hodin – Workshop PC her 10 až 13 hodin – Tržiště s uměním Kino Vesmír: 10 hodin – pásmo soutěžních filmů animace všech věkových kategorií 16 až 17.30 hodin – zakončení festivalu s vyhlášením vítězů festivalové soutěže 18 hodin – Princezna zakletá v čase – fantasy pohádka Kompletní program najdou zájemci na www.trikfilm.cz.

TrikFilm se zaměřuje na dětskou a studentskou tvorbu v oblasti animace, světelného designu, Motion Designu, videoartu a PC her.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 170 účastníků, jejich projekty hodnotilo 12 porotců z Česka, Slovenska a Polska. Protože nebylo možné zorganizovat projekce soutěžních pásem v kině, byly zajištěny projekce ve vysíláni TV Polar. Na webových stránkách festivalu pak proběhlo on-line vyhlášení vítězů festivalu. V letošním roce budou projekce probíhat v ostravském kině Vesmír.

Do 5. října se mohou zájemci přihlásit na workshopy pro děti věnované klasické animaci nebo na workshop Jak vytvořit PC hru, určený mládeži od 15ti let, případně také na seminář Animace ve výuce pro pedagogy a dospělé (na adrese trikfilm@osu.cz). V sobotu dopoledne se také můžete projít Tržištěm s uměním. Návštěvníci budou moci také v sobotu navštívit projekce v kině Vesmír.

Druhý ročník Mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm, pořádaný Fakultou umění Ostravské univerzity ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, se bude konat od 6. do 10. října 2021 v Ostravě. Návštěvníkům i mladým tvůrcům nabídne zajímavý a zábavný program – příběhy, animaci nebo PC hry. Do soutěže jsou přijímány projekty z celého světa, hodnotí je mezinárodně složená porota odborníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.