Dva dny plné zábavy, smíchu a dobré nálady čekají na návštěvníky letošního Art & Life Festivalu v ulicích v Ostravě-Porubě. Ve dnech od 30. června do 1. července se tam ulice zaplní hudebníky, tanečníky a živou kulturou. Na festivalu se představí více než 250 umělců z celého světa. O chystaném festivalu jsme si povídali s jeho ředitelkou Petrou Hradilovou.

Art & Life - Festival v ulicích v městské části Poruba, 24. června 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Petra Hradilová, ředitelka Festivalu v ulicích.Zdroj: Deník/Radim ŠlezingrČím je výjimečný?

Festival v ulicích je výjimečný zejména svou pestrou dramaturgií, která má přesah nejen mezinárodní, ale i žánrový. Na festivalu můžeme kromě hudby vidět také akrobaty, mimy, kouzelníky či tanečníky z celého světa, letos konkrétně z 16 zemí světa. Součástí festivalu je také bohatý doprovodný program v podobě vinného, čajového či dýmkařského festivalu nebo prezentací činnosti neziskových organizací a programu pro děti. To vše a mnoho dalšího mohou návštěvníci vidět a zažít zdarma. Návštěvníci mohou objevovat nové inspirativní hudební i nehudební projekty a seznamovat se s trendy převážně nekomerčního uměleckého světa.

Pro koho je festival určený?

Festival nabízí program veřejnosti napříč věkovým spektrem, od dětí až po seniory. Vítán je opravdu každý a program se snažíme tvořit tak, aby inspiroval a přinášel nové zážitky opravdu každému.

VIDEO: Atmosféra festivalu v roce 2022

Zdroj: Youtube

Na kolika místech v Ostravě-Porubě se bude festival letos odehrávat?Letos bude na festivalu sedm scén, z toho jsou dvě velké hudební a zbytek jsou buskingová místa. Na nich se představí umělci jak s hudebním, tak nehudebním programem. Buskingem označujeme pouliční umění, představují se nám například žongléři, mimové, akrobati a tanečníci.

V minulosti se festival konal v centru Ostravy. Proč jste ho přesunuli do Ostravy-Poruby?

Je to souhrn různých okolností. Nikdy to nebyl přímo cíl, ale naskytla se příležitost a podpora této městské části. Odchod z centra byla výzva a po prvním ročníku jsme zjistili, že Poruba skýtá skvělý prostor. Její hlavní třída se během festivalu promění v bulvár a živoucí tepnu restaurací, obchůdků, stánků, průvodů a živé kultury.

Kde přesně v Porubě se festival odehraje?

Festival se ve stopách minulého ročníku odehraje na Hlavní třídě a v jejím blízkém okolí. Každý den bude festival fungovat od poledne do jedné hodiny ráno. Každý večer ukončí ohnivá show a koncert cimbálové muziky.

Kubánské rytmy i německý jazz. V ostravských ulicích se bude tři dny tančit

Na co byste pozvala návštěvníky festivalu?

V pátek by neměl nikomu ujít zahajovací koncert kubánské kapely Los Pipos, která nás naladí do latinsko-amerických rytmů. Během odpoledne uslyšíme kapelu Xabi Aburruzaga ze Španělska, Teo Collori in Momento Cigano ze Slovinska. Večer nás roztančí valašští Docuku a němečtí Botticelli Baby. Kromě koncertů a umělců z oblasti buskingu nabídne páteční program například tančírnu pod širým nebem, procházku světem plným bublin a triků či francouzské Kervan Compagnie s parní lokomotivou a dechberoucí ohnivou show.

V sobotu se pak můžeme těšit například na folkrockové anglické duo Jacob & Drinkwater, hudebníky na kole Big Bike Orchestra nebo skvělý Le Winston Band z Kanady. To vše jsou pouhé střípky celé programové nabídky, celý program návštěvníci najdou již nyní na webových stránkách www.festivalvulicich.cz nebo přímo na místě ve festivalovém programovém průvodci.

Co bude letos součástí doprovodného programu?

V parčíku u kruhového objezdu budou tvořit program zejména pro děti naši partneři a neziskové organizace. Bude se tam tančit v rámci projektu Tančíme pro život, zahrajeme si para hokej, zažijeme virtuální procházky a děti se mohou v brzkých odpoledních hodinách těšit na divadlo. Zároveň s festivalem bude probíhat mezinárodní hudební showcaseová konference, která také zdarma nabídne koncerty už ve čtvrtek v DK Poklad. To znamená, že kdo se chce festivalově naladit, může přijít už o den dříve.

Vyvíjel se festival v průběhu času a je v něčem jiný než v počátcích?

Myslím si, že je hodně jiný. V počátcích festival začínal trochu jako doprovodný program Colours of Ostrava. Tehdy byla základní myšlenka taková, že když v areálu Colours jsou skvělé kapely a žije tam celý svět, pak by také mělo žít i celé město, nebo alespoň jeho centrum. Pro město to bylo myšleno trochu jako dárek festivalu Colours of Ostrava v podobě ochutnávky kapel z celého světa pro všechny a zdarma. Jak se festival vyvíjel, osamostatnil se, měnily se termíny i lokalita. Zásadní změnou prošel festival v období Covidu, kdy nebylo možné pořádat velké kulturní akce, proto bylo nutné změnit celý koncept festivalu. Oproti začátkům již v dnešní době nemáme jako hlavní hvězdy velká česká jména a máme radost, že naší dramaturgii návštěvníci i tak důvěřují, v hojném počtu přicházejí na takzvaná „neznámá jména“ z celého světa a nechají se vtáhnout do cizích kultur, rytmů a vůní.

Festival se bude konat v Porubě podruhé. Jaká byla loni návštěvnost po změně místa jeho konaní?

Musím přiznat, že nás při změně místa napadla otázka, zda si k nám návštěvníci najdou cestu a přijdou ve stejném nebo dokonce větším počtu. Lidé přišli, festival si našli, a za to všem návštěvníkům děkujeme a těšíme se na ně i tento rok! Věříme, že pro ně festival bude velkým zážitkem a inspirací.

Už tradičně bude festival pro veřejnost zdarma. Kdo tuto akci platí?

Festival je neziskový projekt podporovaný jak městskou částí Poruba, tak statutárním městem Ostrava i Moravskoslezským krajem. Velké díky patří nejen jim, ale také festivalovému dlouholetému partnerovi Liberty a. s. a všem dalším partnerům.