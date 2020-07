V rámci programu prvního prázdninového měsíce se začíná v pondělí 13. července vernisáží výstavy v galerii Dole. Od 18 hodin se představí původem frýdecko-místecký malíř Josef Mladějovský s výběrem pod názvem "Vidím lidi, vypadají jako stromy.". Před pár měsíci tato svá díla vystavil v olomoucké Telegraph Gallery. Tato výstava, kterou připravil kurátor Martin Mikolášek, potrvá až do 27. srpna.

V úterý 14. července, opět od 18 hodin se budou moci zájemci o historii Ostravy vydat na první terénní přednášku Po stopách ostravského gestapa: Terénní přednáška historika Radomíra Sedi. Na ulicích Poštovní, Kuří rynek a Sadová se dozvíte, ve kterých objektech gestapo v Ostravě působilo v letech 1939-1945, kde bydleli někteří významní členové služebny nebo kde docházelo k zatýkání a přestřelkám.

Další vernisáž potěší všechny milovníky odvázané tvorby ve čtvrtek 16. července od 18 hodin. Rozhraní mezi tím, co se u nás považuje za uměleckou fotografii a takzvané umění používající médium fotografie, představí fotograf Dušan Šimánek, jehož výstava nese jednoduchý název Akty. Autor se věnuje rovněž reklamní a módní fotografii a tato jeho výstava bude prezentovat především jeho nepříliš známé černobílé akty z konce 90. let minulého století. Výstava ve Fotografické galerii Fiducia potrvá do konce srpna.

19. července od 10 do 18 hodin se můžete přidat na Celodenní výlet Na pruské straně řeky - vycházka na "ostravskou Prajzskou". Průvodci se pro tento den stanou Ivan Motýl, Pavel Hruška a Martin Strakoš. Sraz pro zájemce se uskuteční v 10 hodin na konečné tramvají na Černém potoku v Přívoze.

Poslední červencová větší akce proběhne 23. července. Vycházka do osmdesátých let aneb Ostravský Bronx - Terénní přednáška básníka a publicisty Ivana Motýla jistě zaujme nejenom ostravské patrioty, ale všechny, kteří se zajímají o téma lokalit, které mluví samy za sebe. Ivan Motýl vás zavede na přelom sedmdesátých a osmdesátých let do takzvaného Bronxu, jak čtvrti mezi Nádražní ulicí a Frýdlantskou dráhou přezdívali tehdejší umělci. Sraz je v 18 hodin před Fiducií.

Kromě těchto aktivit Fiducia společně se členy Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu vydala druhé letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Najdete v něm vzpomínku na Jana Balabána, Vladimíra Brázdu, články o vítkovických plynojemech, historii ostravských epidemií nebo o aplikacích ostravských přírodovědců. Koupí časopisu za symbolickou částku 20,- Kč podpoříte jeho vydávání, které je dobrovolnou a DIY aktivitou. K dostání je přímo ve Fiducii.