Tomáš Vocelka 1. července v 18 hodin zahájí vernisáž výstavy v pražské galerii Czech Photo Centre. Představí nejlepší fotografie, které pořídil při 112 výstupech na pražské věže, střechy, terasy nebo vyhlídky. Při fotografické práci strávil ve výškách přes 120 hodin.

Spočítal, že díky svému projektu Praha pod věžemi vystoupal dohromady čtyři kilometry, aby příznivcům fotografie zprostředkoval neobvyklé pohledy na život v ulicích české metropole. Výstava v galerii Czech Photo Centre potrvá do 16. srpna.

JAK VNÍMAT PRAHU, KDYŽ ZDE ŽIJETE?

Prahu začal Tomáš Vocelka fotografovat ve druhé polovině osmdesátých let ještě za studií. „Z dnešního pohledu to tehdy byla klasická černobílá street fotografie. Když jsem se do Prahy v roce 2000 vrátil a začal pracovat, dlouho jsem hledal cestu, jak vidět a fotit město jinak. Když v Praze žijete nebo pracujete, postupně přestáváte vnímat její kouzlo a pohled na okolí začne poznamenávat běžná denní rutina,“ vysvětluje autor.

Zdroj: Tomáš Vocelka, CPP Grant Prahy 2018

Zdroj: Tomáš Vocelka, CPP Grant Prahy 2018

VÝŠKA VÁM UMOŽNÍ VIDĚT MĚSTO JINAK

Prahu z výšky začal fotografovat poté, co za ním přijel na návštěvu tehdy pětiletý synovec ze Šumavy. „Vzal jsem ho na pár věží, kam bych se asi jinak nevypravil. A najednou jsem zjistil, že odtud vnímám město jinak než běžný turista. Uvědomil jsem si, že pro mě nejsou prioritou krásné kulisy gotické a barokní architektury. Zaujalo mě, co se děje dole v ulicích. Někdy je to legrační, jindy smutné, občas neuvěřitelně bizarní zejména kvůli turistům a turistickým atrakcím,“ konstatuje Tomáš Vocelka, který se až díky vítězství v soutěži Czech Press Photo 2018 mohl tomuto koníčku věnovat naplno.

Výsledkem soustavného dokumentování pražských ulic z výšky bylo vítězství jeho souboru Pod pražskými věžemi v Grantu Prahy v soutěži Czech Press Photo v roce 2018.

Pak následoval více než rok intenzivního fotografování, jehož společným jmenovatelem byl pohled z ptačí perspektivy do ulic a zaznamenávání života, který se dole odehrává. Vystaveno bude téměř padesát snímků z různých věží nebo střech.

VZOR: FOTOGRAF GUSTAV AULEHLA

Tomáš Vocelka začínal jako novinář v roce 1990 v redakci týdeníku Region Krnovské noviny. Ve fotografických začátcích ho velmi ovlivnil krnovský fotograf Gustav Aulehla.

Práci v médiích zahájil v kombinaci píšícího a fotografujícího novináře. Od roku 2000 přestoupil do centrální redakce MF DNES. Od roku 2017 působí v Aktuálně.cz jako fotograf a editor, který má na starost rubriku o fotografii, spadající pod Magazín Aktuálně.cz.

Tomáš Vocelka je vítězem Grantu Prahy v rámci Czech Press Photo 2018. O rok později získal druhé místo v kategorii reportáž. Má několik ocenění z mezinárodních fotografických soutěží (Sony World Photography Awards, Olympus Global Open Photo Contest, dvakrát postoupil mezi finalisty soutěže Travel Photographer of the Year).