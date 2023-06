Jeho úctyhodný fotografický archiv obsahuje stovky výrazných uměleckých osobností z celého světa, české nevyjímaje. A jejich snímky většinou pořídil v Moravskoslezském kraji.

Karel Kryl. | Foto: Petr Grimm

Fotil na různých festivalech a koncertech převážně klasické hudby či divadelních představeních. A to nejen přímo na pódiu, jevišti, ale také hodně v zákulisí. Znamenité jsou například portréty skvělého rockera Roberta Planta, světoznámého skladatele Krzysztofa Pendereckého, famózního violoncellisty Miši Majského, naší nedávno zesnulé legendární pěvkyně Soni Červené, dirigentů Libora Peška, Zdeňka Mácala či Jiřího Bělohlávka. A tak bych mohl ve výčtu jmen pokračovat…

Autor fotografií Petr Grimm, vystudovaný pedagog, se věnuje fotografii na plný úvazek už třiatřicet let. Dlouhá léta spolupracoval v minulosti také s Moravskoslezským deníkem.

Na Zlatou tretru přes plot

„Jako kluk jsem se věnoval závodně atletice, bavilo mě běhat. Takže zákonitě jsem chtěl sport také fotografovat. První snímky se mi podařily na vítkovické Zlaté tretře, kde jsem svůj objektiv zaměřil na skvělého kubánského šampiona Alberta Juantorenu. Na stadion jsem se dostal „ilegálně“, kdy jsem přelezl plot, protože v té době o nějaké akreditaci pro moji osobu nemohla být ani řeč,“ vzpomíná na své fotografické začátky Petr Grimm.

Petr GrimmZdroj: Se souhlasem Petra GrimmaJak šel čas, Petr Grimm se stále více zaměřoval na portréty hudebníků, pěvců, dirigentů, ale také herců či výtvarníků.

„Je to úžasný pocit, když v koncertním sále potemní hlediště, nasvíceno je pódium, zazní první tóny, odpoutáte se od vnějšího světa, plně se soustředíte s fotoaparátem na daného sólistu, abyste vizuální řečí zprostředkoval jeho výraz, třeba charakteristické gesto, prostě co nejoriginálněji ho vystihl. Dnes je fotografická technika na vysoké úrovni a dovolí vám „tiše pořídit“ několik desítek, ale i stovek snímků za večer. Dříve člověk mohl pouze jenom několikrát „hlučněji“ zmáčknout spoušť a to si musel dávat pozor, aby nerušil uměleckou produkci. Podobně je tomu při focení herců na jevišti,“ vyznává se Petr Grimm.

Ostatně fotografie pěvkyň - Magdaleny Kožené, Dagmar Peckové, Gabriely Beňačkové, Evy Dřízgové – Jirušové, ale také třeba portugalské zpěvačky Marízy, pěvců – Adama Plachetky, Simona Estese či Petra Dvorského vypovídají o Grimmově pohotovém fotografickém vidění.

Neopakovatelné okamžiky

Zažívá fotograf i některé veselé historky z natáčení?

„Určitě se mi několikrát podařilo přiblížit slavnou osobnost poněkud netradičně. Příklad za všechny: když jsem fotil světově proslulého dirigenta Zdeňka Mácala, který byl svého času prezidentem – tehdejšího - Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj (dnes MHF Leoše Janáčka – pozn. red) v rodném domku Leoše Janáčka na Hukvaldech, bylo mi trošku divné, že se mu nechce z těchto interiérů odejít. Počkal, až všechen jeho doprovod opustí dům. Bylo mi to divné, takže jsem se také vrátil zpět a co nevidím: Zdeňek Mácal leží v posteli Mistra Janáčka.

„Nebojte se, není to má obsese, pouze zkouším, jak se asi spalo velkému skladateli. Mimochodem, zkusil jsem si to tajně i u několika dalších hudebních velikánů, když jsem procházel jejich rodišti,“ trochu provinile se mi přiznal slovutný dirigent, ale klidně se nechal vyfotit,“ líčí s nadšením Petr Grimm.

Autor své fotografie pravidelně nevystavuje, slouží většinou pro podklad reklamních plakátů, festivalových programů a billboardů. Jednu z mála výjimek učinil před časem v legendárním ostravském Baru Waldemar. Tam soustředil na komorní prezentaci několik snímků z řad písničkářů. Takže vedle sebe zde v rámech „viseli“ Karel Kryl, Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Pavel Dobeš, Wabi Daněk, třeba i rocker Robert Plant, ale i další…

Jubilant je v kondici

Petr Grimm slaví v těchto dnech sedmdesátiny. Nikdo by mu je nehádal už proto, že si svou štíhlou kondici udržuje jízdou na kole, zimním lyžováním většinou v Alpách a stálým pohybem s fotoaparátem, kdy fotí malé i dospělé při slavnostnějších chvílích jejich života. Může mít radost ze svých tří dospělých dětí, které se už postavily „na vlastní nohy“, občas je prý mu Múzou manželka Jitka a je natěšen z prvního vnoučka. Takže Petře Grimme, ještě dlouho dobré světlo…