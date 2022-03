„Formou zábavy a příběhů zpřístupníme a přiblížíme svět umění i těm, kteří se k němu běžně nedostávají. Legendy českého a světového výtvarného světa budeme představovat z jiných úhlů, takže budou lidem blíž než v ostatních galeriích. Na umění se koukáme jinak. A navíc ho využijeme pro atraktivní vzdělávání. Od kinetismu je kousek k fyzice, od abstrakce ke geometrii, od perspektivy k projektování a naopak,“ vysvětlil kurátor Galerie Gong a autor konceptu Education Art Jan Světlík.

Prvním počinem nově vzniklé „edu galerie“ jsou výstavy s dílčími názvy: Op-art, Kinetismus, Bridget Riley & Milan Dobeš a Československá grafika. To vše doplňuje již dříve instalovaná expozice Neuropolis Krištofa Kintery. Každá z expozic je svým způsobem provokativní a inspirující.

Srovnání Bridget Riley, která je absolutní světovou špičkou výtvarné geometrické abstrakce, s Milanem Dobešem je doslova dramatickým příběhem. Zatímco Britka narozená v roce 1931 se stala globální hvězdou výtvarného nebe, o dva roky starší Milan Dobeš, průkopník geometrické abstrakce a kinetismu ve střední a východní Evropě, výtvarník oceněný v mnoha zemích, zůstal nedobrovolně uzavřený za železnou oponou.

Přestože se znali a Riley věnovala Dobešovi grafiku, která je v Galerii Gong k vidění, jejich umělecké cesty se dramaticky vzdálily.

„Právě takové silné příběhy chceme návštěvníkům zprostředkovat, protože každé dílo má svůj osud, ne jen suché přiřazení k tomu nebo onomu autorovi a uměleckému směru,“ doplnil Jan Světlík s tím, že Galerie Gong bude také vystavovat na předním místě přímo u vstupu jeden obraz, ke kterému budou krátká videa a QR kód s informacemi, jaké se běžně nenajdou nikde na internetu. Půjde o skutečné příběhy s přesahem do soukromí umělců, do jejich tvorby a osudů. Obraz se bude měnit a půjde o skutečné lahůdky.

K TÉMATU

Otevírací doba Galerie Gong: úterý až neděle, od 10:00 do 18:00 hod. V pondělí je vždy zavřeno.

Ceny vstupného:

- bez výkladu: 90 Kč,

- snížené základní vstupné 30 Kč (platí pro návštěvníky ve věku 6 - 18 let, studenty 18 - 26 let, osoby starší 60 let, držitele karet ZTP nebo ZTP/P),

- komentovaná prohlídka má základní vstupné 120 Kč, snížené 50 Kč (osoby 6 - 18 let, studenti 18 - 26 let, osoby starší 60 ti let, držitelé karet ZTP nebo ZTP/P),

- při nákupu vstupenek do Světa techniky je vstup do Galerie Gong zdarma.