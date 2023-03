Malířka, sochařka, designérka, kurátorka a galeristka, členka umělecké skupiny Magnus Gradus, představitelka neo-dystopickéa post-humanistickétvorby. To všechno je ostravská rodačka Rosana de Montfort, která svou obrazovou kolekci představuje od vernisáže 16. března veřejnosti v Galerii Hřivnáč.

Rosana de Montfort představuje své obrazy návštěvníkům vernisáže. | Foto: se svolením Galerie Hřivnáč

Už předtím se v ní prezentovala v zajímavém projektu Na jedné lodi. Na jednom břehu obrazem Žena měnící se v robotku. Výtvarné umění ji oslovilo už v dětství, kdy tvořila pod vlivem mentorů, svých vzorů a učitelů Karla Žaluda, Věry Špánové Boudníkové, Jiřího Stejskala, Davida Lloyda, Jaroslava Domitera nebo Ladislava Maria Wagnera.

„Rodiče byli s tvůrčí společností umělecky propojeni. Maminka malovala a sochala, otec byl zase hudební a technický génius. No a já jsem jejich mix. Svůj první olej jsem vytvořila pod vedením akademických malířů ve svých čtyřech letech,“ říká temperamentní Rosana.

Společným jmenovatelem její tvorby jsou podivná poselství, založená na vlastním pohledu na svět skrze protiklady. Vkládá je do svých děl a zanechává v plátnech. „Když si budeme pořád na něco stěžovat, přijde robot a převezme vládu,“ vysvětluje autorka svou představu.

Její obrazová kolekce nabízí divákům mimo jiné čtyři obrazy světlonošů jako postavy, které představují život a coby správná Ostravanka nezapomíná ve své tvorbě ani na rodné město a jeho symboly. Kromě sci fi námětů ji zaujala též klasika, konkrétně da Vinciho Dáma s hranostajem. Ženu malovala zhruba jedenáct let, aby ji přesně zachytila, ale místo krásného zvířátka jí dala do do rukou hranostaje robotického.

Její obrazy upoutávají nejenom náměty, ale též zajímavě zvolenými barvami, které jsou laděné do pestré a současně uklidňující tóniny. „K malování používám vlastní barvy, které si sama vyrábím. Naučil mne to v dětství můj učitel Ladislav Maria Wagner,“ vysvětluje autorka.. Zájemci o prohlídku této výstavy, která za návštěvu rozhodně stojí, budou mít v Galerii Hřivnáč příležitost do 22. dubna.

Rosana de Montfort má na svém kontě řadu významných domácích i zahraničních výstav. Od roku 2003 žila ve Spojeném království a v roce 2012 si s manželem Russellem de Montfort přibrala svůj další domov v Bílovci, kde je už držitelkou Čestného občanství i Ceny města.

Mimo svou tvorbu spolupracuje s kurátory zámků a se zastupitelstvy měst na benefičních projektech, její díla jsou žádaným přírůstkem nejen domácích, ale i zahraničních sběratelů. Může se pochlubit Certifikátem Zásluh od zastupitelstva města a kraje San Francisca, čestným uznáním od Baracka Obamy, mezinárodními cenami Velazquez, MAOM v Barceloně a Michelangela v Římě, je dvojnásobnou finalistkou International Contemporary Masters v Santa Barbaře a Circle Art Awards Circle Art Foundation v Paříži.